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Стала відома причина смерті 32-річного блогера: подробиці

Юрій Ворожко (фото: instagram.com/vorozhko_yura)
Автор: Іванна Пашкевич

Названа причина смерті 32-річного блогера з Кропивницького Юрія Ворожка, якого не стало вчора, 26 лютого.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram його подруги Катерини Стерпул.

Від чого помер Юрій Ворожко

За результатами судово-медичної експертизи, серце волонтера зупинилося від механічної асфіксії.

"Механічна асфіксія - тобто, що легені заповнилися водою, по простому - захлебнувся… Це значить, що йому не надали належної допомоги у басейні Fun Club. Ніяких тромбів, ніяких сердечних і інших припущень навіть немає. Це халатність працівників, а далі вже будемо дивитися як будуть розвиватися події", - сказала Катерина.

Також жінка додала, що прощання з Юрієм відбудеться завтра, 28 лютого, однак деталі вона повідомить згодом.

Нагадаємо, раніше Стерпул повідомила, що родина загиблого вирішили подати заяву до поліції про вчинення працівниками спорткомплексу кримінального правопорушення, передбаченого статтею 136 Кримінального кодексу України - "Ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані".

Нещодавно ми розповідали, що помер зірка фільмів Marvel і "Зоряного шляху".

Також ми писали, що колишній Трінчер опинився під крапельницями.

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