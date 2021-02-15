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Кроха выпрыгнула из окна детсада: в харьковской истории всплыли новые подробности

Автор: Роман Мирончук

В Харькове суд решил не наказывать строго воспитательницу, из-за которой травму получила маленькая девочка. Она выпрыгнула со второго этажа после того, как ее забыли в группе. Бывшая работница детсада получила штраф в размере 1700 гривен.

Об этом сообщает "Depo. Харьков".

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Инцидент произошел еще в апреле 2016 года в яслях-саду №366. Воспитательница вывела на прогулку детей группы №9, но не заметила в групповой комнате девочку и закрыла ее.

Ребенок не смог открыть комнату на втором этаже и выпрыгнул из окна. В результате падения у девочки диагностировали сотрясение головного мозга и переломы грудных позвонков.

В сентябре 2016 года Московский районный суд Харькова приговорил воспитательницу к двум годам ограничения свободы с испытательным сроком в один год.

Прокурор обжаловал приговор. По его словам, на момент совершения правонарушения обвиняемая достигла пенсионного возраста, а суд, нарушив требования закона, назначил ей ограничение свободы.

При этом прокурор призывал апелляционный суд изменить свой приговор. Суд данную жалобу удовлетворил. Таким образом приговор отменили и заменили штрафом.

Напомним, в Украине изменили правила зачисления детей в садики.

Ранее в детском саду Киева вспыхнул скандал из-за нового меню по полной стоимости.

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