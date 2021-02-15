Кроха выпрыгнула из окна детсада: в харьковской истории всплыли новые подробности

Инцидент произошел еще в апреле 2016 года в яслях-саду №366. Воспитательница вывела на прогулку детей группы №9, но не заметила в групповой комнате девочку и закрыла ее.

Ребенок не смог открыть комнату на втором этаже и выпрыгнул из окна. В результате падения у девочки диагностировали сотрясение головного мозга и переломы грудных позвонков.

В сентябре 2016 года Московский районный суд Харькова приговорил воспитательницу к двум годам ограничения свободы с испытательным сроком в один год.

Прокурор обжаловал приговор. По его словам, на момент совершения правонарушения обвиняемая достигла пенсионного возраста, а суд, нарушив требования закона, назначил ей ограничение свободы.

При этом прокурор призывал апелляционный суд изменить свой приговор. Суд данную жалобу удовлетворил. Таким образом приговор отменили и заменили штрафом.