Стал более заразным: ученые обнаружили важную мутацию в коронавирусе

Коронавирус в Украине и мире продолжает стремительно распространяться, однако во Всемирной организации здравоохранения усмотрели признаки стабилизации вспышки COVID-19 в Европе. Также ученые выявили слабую мутацию у вируса, что позволит скорее создать вакцину и на продолжительное время привить человеку иммунитет.

В то же время исследователи выявили причины, почему коронавирус является настолько заразным. Всему виной характерные "шипы" на его поверхности - благодаря им вирус может цепляться к клеткам человека в четыре раза сильнее, чем его "предшественник", вызвавший эпидемию SARS в 2002-2003 годах. Об этом передает The Guardian со ссылкой на научную публикацию в журнале Nature с результатами исследования ученых в Университете Миннесоты в США.

Эти самые отростки дают частицам нового коронавируса больше шансов уцепиться за клетки верхних дыхательных путей человека, когда он вдыхает вирус через нос или рот. И для заражения их требуется относительно немного.

Ученые при помощи рентгеновской кристаллографии создали атомную 3D-карту белка в форме шипов на поверхности вируса и его партнера в человеческих клетках - ангиотензинпревращающего фермента 2 (ACE-2). Когда вирус контактирует с человеческой клеткой, белки-шипы цепляются к ACE-2, если у нее такой есть, что позволяет ему проникнуть внутрь и начать самовоспроизводство.

"3D-структура демонстрирует, что в сравнении с вирусом, который вызвал эпидемию SARS в 2002-2003 годах, новый коронавирус развил новые стратегии для соединения с человеческим рецептором, что привело к образованию более крепких связей между ними. Прочная связь с человеческим рецептором может помочь вирусу заражать и распространяться между людьми", - рассказал глава американской команды исследователей доктор Фанг Ли.

Карту вируса ученые используют сейчас для поисков потенциальных лекарств на основе антител, которые могут нейтрализовать возбудителя до того, как он начнет размножаться и распространяться.

"Шипы на поверхности SARS-CoV-2 способны лучше цепляться к белку ACE-2 в человеческих клетках. Этот белок фактически стал дверью, через которую вирус проникает в клетку. Это улучшенное сцепление позволяет вирусу заражать нос и горло, где уровень ACE-2 ниже", - сказал профессор вирусологии Джонанат Болл.

Также ученые обнаружили, что животные штаммы могут цепляться к тому же рецептору ACE-2 у людей - это указывает на вероятность версии о том, что вирус передался людям от летучих мышей. Но перед этим в нем произошла важная мутация, которая позволила вирусу легче распространяться среди людей.

"Мы знаем, что возбудитель COVID-19 - коронавирус SARS-CoV-2 - ведет себя не так, как его родственник SARS. В частности, SARS-CoV-2 эффективно заражает клетки носа и горла, вызывая умеренные симптомы простуды. А SARS всегда размножается исключительно в легких", - подчеркнул профессор.

Ученые раскрыли механизм коронавирусной инфекции (Фото: syncedreview.com)

Как сообщалось ранее, недавно украинский ученый развеял миф о том, что коронавирус погибает от высоких температур.