Стал известен возраст больного коронавирусом украинца: совсем не старый

Коронавирус в Украине (фото: коллаж РБК-Украина)

Жена больного коронавирусом украинца рассказала о возрасте своего мужа

Коронавирус в Украине зафиксировали сегодня, 3 марта, в Черновцах. О первом зараженном COVID-19 мужчине рассказал заместитель Министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко. При этом стало известно, что мужчине сегодня исполнилось 39 лет и он узнал о болезни в свой день рождения.

Мужчина вместе со своей женой путешествовал по Италии, когда там начал активно распространятся коронавирус. С 21 февраля пара побывала в четырех итальянских городах. Домой они возвращались сначала самолетом в Румынию, а далее автомобилем в Украину.

Первые симптомы болезни у мужчины появились 28 февраля. На следующий день, 29 числа, его госпитализировали. По словам замглавы департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Марии Полищук, у мужчины сейчас наблюдается лихорадка. У больного кашель и температура до 38 градусов.

Его жена здорова и самоизолировалась дома. С женщиной пообщались журналисты ТСН. Она рассказала, что не понимает, где ее муж мог заразиться COVID-19. Ведь они путешествовали вдвоем, и пытались обходить мимо большие скопления людей.

Коронавирус в Украине (видео: YouTube)

"Я с ним говорила сегодня в два часа дня, была температура 38. В пятницу с вечера у него началось - температура до 38,4 и не могли сбить", - рассказала женщина.

Эпидемиологи уже узнали с кем контактировал больной. Всего таких людей около 30 человек, включая пограничников, медиков, соседей и близких. За ними наблюдают медики, но их не изолируют, потому что нет никаких симптомов.

Напомним, что активист Артем Жук с юмором рассказал о ситуации в Черновцах. В сети отметили, что он остроумно развил панику вокруг коронавируса в Украине.