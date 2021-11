В США застрелили рэпера Young Dolph: в Мемфисе могут ввести комендантский час

По информации полиции, нападение на музыканта произошло в маркете Makeda's Homemade Butter Cookies. Неизвестный подъехал к магазину и выстрелил в рэпера.

"Эта стрельба - еще один пример бессмысленного насилия с применением огнестрельного оружия, с которым мы сталкиваемся на местном и национальном уровнях. Мы искренне переживаем за семью Торнтонов и всех, кто пострадал от этого ужасного акта насилия", - комментирует происшествие шеф полиции Мемфиса Серелин "СиДжей" Дэвис.

Отмечается, что в настоящее время подозреваемых нет. Она также добавила, что еще слишком рано говорить о мотивах убийства.

Дэвис рассказала, что следователи все еще разговаривают со свидетелями и проверяют камеры наблюдения и видеонаблюдения в этом районе.

Место убийства рэпера Young Dolph в Мемфисе (фото: Getty Images)

В Мемфисе могут ввести комендантский час

Нужно сказать, что в Мемфисе после убийства Young Dolph подняли вопрос о необходимости введения комендантского часа на всей территории города.

Пока расследование продолжается, полиция призывает местных жителей сохранять спокойствие.

В среду, в день убийства музыканта, Дэвис на пресс-конференции призвала горожан по возможности оставаться дома. Она добавила, что полицейское управление Мемфиса увеличивает присутствие в районах города, которые могут быть непосредственно затронуты стрельбой и могут быть связаны с Young Dolph.

В Мемфисе после убийства Young Dolph есть угроза беспорядков "из-за мести" за рэпера (фото: Getty Images)

Правоохранители не исключают, что комендантский час таки будет введен - решение об этом будет принято после обсуждения вопроса с городскими властями и оценкой всех рисков и общей ситуации.

Творческий путь Young Dolph - через песни и пули

Young Dolph, уроженец Чикаго, выросший в Мемфисе, выпустил свой дебютный альбом "King of Memphis" в 2016 году. У него было несколько хитов, в том числе "Blue Diamonds" и "RNB" с участием Megan Thee Stallion.

Пятый студийный альбом рэпера "Rich Slave" (2020 год) поднялся на 5-ю строчку в чарте Billboard 200.

Видео: Young Dolph - 100 Shots" (2017)

В 2017 году Young Dolph чуть не погиб в результате перестрелки в Голливуде. Он провел несколько недель в больнице после получения трех огнестрельных ранений.

"Меня преследовали с 17, 18, 19 лет... Я просто знал, что я хорош", - сказал тогда артист The Guardian об инциденте в интервью 2018 года, и добавил, что он "не был человеком, который живет в страхе".

Видео: Young Dolph - Hold Up Hold Up Hold Up (2020)

"Мир потерял икону, великого человека и любимого артиста, которого забрали слишком рано. Его самоотверженность, стремление, трудолюбие и преданность всем окружающим всегда были на первом месте, и его будет очень не хватать. Наши мысли и молитвы направлены к его семье в это самое трудное время", - говорится в заявлении менеджера о смерти рэпера.

Видео: Young Dolph и Kenny Muney - Ashtra (2021)