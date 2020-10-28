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В США "копы" снова убили темнокожего: люди крушат и грабят магазины

Автор: Людмила Жукова

В штате Филадельфия вспыхнули массовые беспорядки из-за убийства полицейскими темнокожего

В США в штате Филадельфия начались погромы и грабежи магазинов. Это произошло после того, как полицейские застрелили 27-летнего темнокожего мужчину по имени Уолтер Уоллес. Он подошел к копам с ножом и не реагировал на просьбу полицейских бросит оружие. Тогда они открыли по нему огонь и застрелили.

После этого инцидента в штате вспыхнули массовые протесты. Была сожжена по меньшей мере одна полицейская машина, а несколько стражей порядка были ранены, кинутыми из толпы кирпичами и другими предметами. Также один офицер был госпитализирован после того, как его переехал грузовик.

В Филадельфии на улицах творятся массовые грабежи магазинов

Как сообщается на странице городского управления полиции в Twitter, главные очаги беспорядков – улицы Араминго-авеню и Кастор-авеню. Жителям 7 близлежащих районов не рекомендуют выходить из домов. Люди крушат магазины и берут оттуда все, что им хочется. Полиция просит людей без надобности не выходить на улицу, так как это может быть опасно.

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В США вновь вспыхнули протесты (фото: vk.com/rt_russian)

Напомним, что в мае 2020 года США охватили наиболее массовые протесты в современной истории из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина задохнулся при задержании полицейскими. Протесты периодически переходили в погромы, грабежи и мародерство.

Также протесты возобновились после убийства "копами" афроамериканца Дэниела Пруда по вине полицейских. 41-летний мужчина погиб после того, как полицейские надели ему на голову мешок и продержали несколько минут прижатым к асфальту.

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