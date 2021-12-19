В США убили известного рэпера прямо на музыкальном фестивале

Американского рэпера Drakeo the Ruler убили ударом ножом в шею на музыкальном фестивале "Once Upon a Time" в Лос-Анджелесе, организатором которого стал Snoop Dogg.
Об этом сообщает TMZ.
Drakeo был одним из десятков заявленных исполнителей на грандиозном субботнем мероприятии, за кулисами которого произошла драка. Во время потасовки 28-летний рэпер получил ножевое ранение.
Артиста доставили в больницу, где он скончался. Полицейские проводят расследование и попытаются опросить всех артистов и очевидцев, которые были рядом, когда началась драка.
Drakeo the Ruler (фото: instagram.com/drakeotheruler)
После ножевого ранения Drakeo организаторы концерта закрыли фестиваль, поэтому такие хедлайнеры, как Snoop Dogg, 50 Cent и Ice Cube, даже не вышли на сцену.
Отметим, дебютный альбом Drakeo "The Truth Hurts" вышел в 2021 году. До этого он выпустил 10 микстейпов.
Рэпер находился за решеткой из-за обвинений в убийстве, но позже его отпустили на свободу.
Drakeo the Ruler - Go Crazy (видео: YouTube)
Напомним в США застрелили известного рэпера Young Dolph. После его убийства появилось сообщение о том, что в Мемфисе могут ввести комендантский час.
Мы также писали о том, что в Италии 81-летний бывший профессор убил 67-летнюю сиделку-украинку. Женщину нашли лежащей на полу в луже крови.