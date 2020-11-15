В США сторонники Трампа устроили массовые драки: под раздачу попали даже дети

В США прошли массовые протесты, организованные приверженцами Дональда Трампа
Сторонники Дональда Трампа устроили массовые протесты в Вашингтоне. Мирный митинг с требованием пересчитать голоса превратился в ожесточенные столкновения, массовые беспорядки и погромы.
В сети появились видео с погромами и драками, которые были 14 ноября. На улицах были дети, которые также "попадали под раздачу".
Толпа собралась на Freedom Plaza, неподалеку от Белого дома. Люди держали в руках американские флаги, требуя прекратить кражу голосов. Многие пришли в одежде с надписью Make America Great Again - предвыборным лозунгом Трампа.
Протесты в США (фото: apnews.com)
Часть митингующих направилась к зданию Верховного суда. Поскольку свой митинг проводила и группа противников действующего президента, произошли столкновения.
В США погромы из-за выборов
"Несколько тысяч сторонников президента Дональда Трампа в Вашингтоне протестовали против результатов выборов, а затем приветствовали проезжающий кортеж Трампа, прежде чем ночные столкновения с контрдемонстрантами вызвали кулачные бои, по крайней мере, одно нанесение ножевых ранений и не менее 20 арестов", - сообщает apnews.
В Вашингтоне сторонники Трампа дрались с противниками президента
В США столкновения из-за выборов (видео: twitter.com/GreggHoush)
Еще одно видео говорит о том, что из-за ярости взрослых едва не пострадал ребенок.
После выборов сторонники Трампа устроили массовые беспорядки (видео: twitter.com/cashslaveclique)
Напомним, что 7 ноября Джо Байден заявил об избрании себя президентом США после объявления предварительных результатов голосования. Однако Трамп пока не планирует признавать свое поражение и готов подавать в суд.