В США сторонники Трампа устроили массовые драки: под раздачу попали даже дети

Сторонники Дональда Трампа устроили массовые протесты в Вашингтоне. Мирный митинг с требованием пересчитать голоса превратился в ожесточенные столкновения, массовые беспорядки и погромы.

В сети появились видео с погромами и драками, которые были 14 ноября. На улицах были дети, которые также "попадали под раздачу".

Толпа собралась на Freedom Plaza, неподалеку от Белого дома. Люди держали в руках американские флаги, требуя прекратить кражу голосов. Многие пришли в одежде с надписью Make America Great Again - предвыборным лозунгом Трампа.

Протесты в США (фото: apnews.com)

Часть митингующих направилась к зданию Верховного суда. Поскольку свой митинг проводила и группа противников действующего президента, произошли столкновения.

В США погромы из-за выборов

"Несколько тысяч сторонников президента Дональда Трампа в Вашингтоне протестовали против результатов выборов, а затем приветствовали проезжающий кортеж Трампа, прежде чем ночные столкновения с контрдемонстрантами вызвали кулачные бои, по крайней мере, одно нанесение ножевых ранений и не менее 20 арестов", - сообщает apnews.

В Вашингтоне сторонники Трампа дрались с противниками президента

В США столкновения из-за выборов (видео: twitter.com/GreggHoush)

Еще одно видео говорит о том, что из-за ярости взрослых едва не пострадал ребенок.

После выборов сторонники Трампа устроили массовые беспорядки (видео: twitter.com/cashslaveclique)

Напомним, что 7 ноября Джо Байден заявил об избрании себя президентом США после объявления предварительных результатов голосования. Однако Трамп пока не планирует признавать свое поражение и готов подавать в суд.