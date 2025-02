У США розбився літак лідера культового рок-гурту Motley Crue

Повідомляється, що надзвичайна подія сталася у муніципальному аеропорту Скоттсдейла, що у штаті Аризона. Літак Learjet 35A, що належить 64-річному фрнтмену глем-метал-гурту, під час посадки викотився за межі злітно-посадкової смуги та зіткнувся з бізнес-джетом Gulfstream G200, який стояв на стоянці. Внаслідок інциденту загинув пілот, а ще четверо осіб отримали поранення.

Згодом у соцмережах Motley Crue з'явилася інформація, що самого Вінса не було в літаку. Вінс Ніл з Motley Crue (фото: instagram.com/thevinceneil)

Однак, за інформацією ЗМІ, у салоні знаходилася його 43-річна кохана Рейн Андреані, її подруга Ешлі та кілька собак. Жінки отримали травми різної тяжкості (зокрема у Рейн - п'ять зламаних ребер) та були терміново доставлені до найближчої лікарні. Їхньому життю наразі нічого не загрожує - "стан стабільний, але потребує подальшого спостереження". Собаки не постраждали. Вінс Ніл з коханою (фото: instagram.com/thevinceneil)

Учасники Motley Crue пообіцяли допомогти родині загиблого пілота.

Федеральна авіаційна адміністрація (FAA) розпочала розслідування причин аварії. Наразі невідомо, чому літак викотився за межі смуги.

Фахівець зі зв'язків із громадськістю аеропорту не виключає, що аварія могла трапитися через те, що у літака Learjet 35A "відмовило ліве шасі".

Разом з тим представники FAA зазначили, що "всі обставини інциденту будуть ретельно вивчені, включаючи технічний стан літака та можливі помилки екіпажу".

За даними Paramount Business Jets, літак Ніла коштував близько 4,8 мільйонів доларів.

