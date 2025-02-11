У США розбився літак лідера культового рок-гурту Motley Crue

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання TMZ .

Повідомляється, що надзвичайна подія сталася у муніципальному аеропорту Скоттсдейла, що у штаті Аризона. Літак Learjet 35A, що належить 64-річному фрнтмену глем-метал-гурту, під час посадки викотився за межі злітно-посадкової смуги та зіткнувся з бізнес-джетом Gulfstream G200, який стояв на стоянці. Внаслідок інциденту загинув пілот, а ще четверо осіб отримали поранення.

Згодом у соцмережах Motley Crue з'явилася інформація, що самого Вінса не було в літаку. Вінс Ніл з Motley Crue (фото: instagram.com/thevinceneil)

Однак, за інформацією ЗМІ, у салоні знаходилася його 43-річна кохана Рейн Андреані, її подруга Ешлі та кілька собак. Жінки отримали травми різної тяжкості (зокрема у Рейн - п'ять зламаних ребер) та були терміново доставлені до найближчої лікарні. Їхньому життю наразі нічого не загрожує - "стан стабільний, але потребує подальшого спостереження". Собаки не постраждали. Вінс Ніл з коханою (фото: instagram.com/thevinceneil)

Учасники Motley Crue пообіцяли допомогти родині загиблого пілота.

Федеральна авіаційна адміністрація (FAA) розпочала розслідування причин аварії. Наразі невідомо, чому літак викотився за межі смуги.

Фахівець зі зв'язків із громадськістю аеропорту не виключає, що аварія могла трапитися через те, що у літака Learjet 35A "відмовило ліве шасі".

Разом з тим представники FAA зазначили, що "всі обставини інциденту будуть ретельно вивчені, включаючи технічний стан літака та можливі помилки екіпажу".

За даними Paramount Business Jets, літак Ніла коштував близько 4,8 мільйонів доларів.

NEW: Video shows the moment a Learjet—registered to Chromed in Hollywood, which is registered in Wyoming with a principal agent listed as Vince Neil—crashed into a plane at Scottsdale Airport.https://t.co/ERNb9pw765 pic.twitter.com/Cvajjy7y9L — azfamily 3TV CBS 5 (@azfamily) February 11, 2025

Нагадаємо, що Motley Crue - легендарний американський гурт, що був заснований у 1981 році в Лос-Анджелесі. Колектив прославився своїм бунтарським іміджем, гучними вечірками та вибуховою музикою, ставши символом епохи глем-металу 80-х. Motley Crue (фото: instagram.com/thevinceneil)

Їхні хіти "Kickstart My Heart", "Girls, Girls, Girls", "Dr. Feelgood", "Shout at the Devil", "Home Sweet Home" та інші прославили колектив у всьому світі.

Вінс Ніл - незмінний вокаліст гурту. Окрім роботи з колективом, артист займався сольними проєктами та неодноразово опинявся в центрі скандалів через свій бурхливий спосіб життя. У 2006 році він був включений до рейтингу 100 кращих метал-вокалістів всіх часів за версією Hit Parader.

Вінс Ніл з Motley Crue (фото: instagram.com/thevinceneil)