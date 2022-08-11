Срывы, отравления, операции: знаки Зодиака, которые влипнут в неприятности в августе

Близнецы

Вероятна тайная вражда с кем-либо, зависть, интриги. Вас могут выгнать откуда-то или вы уйдете сами, усилится стремление к уединению, жизнь вдали, добровольно-принудительная смена места жительства, эмиграция.

Вероятен период тяжелых испытаний морального и физического плана, которые нужно пройти с честью и без потерь.

Лев

Львов, вероятно ждет неприязнь со стороны подчиненных и сотрудников, выяснение отношений, непростые ситуации на работе.

Возможно опасения по поводу состояния здоровья. Не исключены проявления истероидности, подавленности обстоятельствами.

Водолей

Для Водолеев вероятно расстройство здоровья невыясненного происхождения. Возможны отравления, особенно алкогольные. Не исключены хирургические вмешательства.

Астролог советует быть осторожнее с препаратами.