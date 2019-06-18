Срочно к психологу: Эдгара Каминского "разнесли" в сети из-за рассказа про маму

Слава Каминская из группы "НеАнгелы" и пластический хирург Эдгар Каминский начали бракоразводный процесс, но паре дали время до 1 июля помириться. Инициатором развода стал супруг певицы, недавно он прокомментировал решение о разрыве и отметил, что еще в 2017-м дал Славе второй шанс. Сегодня Эдгар опубликовал в Instagram новый пост, вызвавший в сети неоднозначную реакцию - некоторые юзеры усмотрели в тексте причину, побудившую его расстаться с женой.

В сообщении Каминский рассказал о своей маме, как она воспитала и поддерживала сына. Эдгар перечислил основные правила, которыми руководствуется его мама и трогательно поблагодарил ее за любовь и воспитание.

Также он сопроводил пост-признание совместным фото.

Фото: instagram.com/edgar_kaminskyi

"Правила моей счастливой мамы. Так сложилось, что моим воспитанием занималась мама. Об отце сейчас рассказывать не буду. Всему свое время. Но, факт его присутствия в моей жизни зафиксируйте. К отцу отношусь хорошо.

Вера в детей. Мама продала свое зимнее пальто и шапку, чтобы купить мне скрипку, игрой на которой я очень увлекся.

Когда я учился в университете, всю свою зарплату (300 гривен, курс доллара тогда был по 5) мама передавала мне в Киев. Деньги прятались в шоколадке. Отец говорил, что я должен зарабатывать сам. И это правильная мужская позиция.

Поддержка. Нам с сестрой всегда разрешали делать то, что нравится, слушать ту музыку которая по-душе. Правда одно время я обожал тяжелый рок и меня с магнитофоном закрывали в ванной комнате.

Я не помню, чтобы нас с сестрой заставляли что-либо делать по дому. Мы всецело отдавались своим хобби. Я ходил в музыкальную школу, потом закончил художественную, посещал школу моделирования.

От мамы я всегда слышал фразу: "Если ты этого захочешь, так и будет. У тебя будет все".

Улыбка и настроение. Никогда не видел, чтобы мама с кем-то ссорилась. Я даже не помню, чтобы мама жаловалась на кого-то или на жизненную ситуацию.

Чистота речи. В нашем доме было не принято произносить ругательства. Даже слово "черт" или "блин". Ни разу не слышал матерных слов от родителей.

Эмоции. Нас учили думать перед тем, как что-либо сделать или сказать. Слова и действия остаются с нами навсегда, их нельзя вернуть.

Алкоголь. При нас родители никогда не распивали алкогольные напитки.

Чувства. Отец был строгим и сдержанным в своих чувствах по отношению ко мне, маме, сестре. Но, мама всегда учила нас принимать людей такими, какие они есть.

Одним словом, если бы моя мама шла по классической схеме, я бы слушал жалобы: какой у нас строгий отец, как тяжело, столько проблем, денег нет и жизнь ужасна.

Я очень благодарен маме за выдержку. За все уроки в жизни. Она заслуживает всего самого лучшего.

P.S. Парадокс ситуации состоит в том, что многие женщины не хотят, чтобы их мужья так сильно любили свою маму, не были "маменькиными сынками". Но, при этом, желают, чтобы собственные дети любили их так же сильно.

Эдгар Каминский (Фото: instagram.com/edgar_kaminskyi)

Пользователи сети обрушились на Эдгара Каминского с критикой - им показалось, что мужчина "держится за юбку" своей мамы, а она якобы сыграла определенную роль в решении развестись со Славой Каминской.

Слава и Эдгар Каминские (фото: instagram.com/edgar_kaminskyi)

Мама, мама, мама... у вас огромные проблемы. Все пройдет. И ваша боль, и все, и жена с детьми мимо вас, останется только мама, а жену будет любить другой и детей. Мама будет с вами, он же пожертвовала собой. Но мама не вечна. А жена и дети уже с другим;

Мама у вас мудрый человек, но хочется верить в то, что она не стала причиной распада вашей семьи;

Как мужчина относится к маме, так он будет относиться и к своей женщине (психология). А личная жизнь - это большой труд, поэтому по-разному бывает;

Нормальная и адекватная мама по идее должна была научить ребенка уважать женщин и свою жену в принципе! А то так до старости она и останется вашим центром вселенной и будет готовить вам котлетки до 50-ти. Уж простите, но логика проста!

Эдгар... вам срочно надо к психологу. Отпустите (юбку) мамы, наконец. И может тогда вы установитесь как мужчина, а не капризный ребенок...

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Как сообщалось ранее, Слава Каминская посещает психотерапевта, так как ей иногда бывает сложно справиться с эмоциональным напряжением.

Также мы писали о том, что 34-летняя Слава Каминская из "НеАнгелов" открыто рассказывает о своих пластических операция и коррекции внешности. Она подчеркивала, что все эти процессы держит под контролем ее муж Эдгар Каминский.