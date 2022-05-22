Срочно нужно выкупить дроны: волонтер просит помочь ВСУ

"Выкупила два крутых квадрокоптера 142 тыс. С понедельника будет подорожание в связи со скачком валюты и дроны будут гораздо дороже. Люди, прошу, у кого есть возможность, давайте еще купим, хоть один, а лучше два. Дроны очень нужны на фронте. У меня еще есть 12 тыс, дроны по 53 тыс. Прошу. Если кому нужно, контакты, где купить коптер напишу в комментах, остались всего несколько штук", - написала волонтер.

Реквизиты для материальной помощи

Пайпал

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ІПН/ЄДРПОУ 1518803304.

5375411504293973 Монобанк

UA753220010000026204306753142.

5168 7427 2451 8760 ПриватБанк

Юлдашева Виолетта

Волонтер просит помочь с деньгами для покупки квадрокоптеров ВСУ