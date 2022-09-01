UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Срочно нужна помощь раненым бойцам: волонтер объявила сбор

Раненым бойцам в госпиталях необходима помощь (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Во время полномасштабного вторжения россиян многие бойцы тяжело ранены и им необходимы специальные ВАК аппараты для лечения.

Волонтер Наталия Юсупова объявила срочный сбор средств для наших защитников.

Всего по выставленному счету необходимо собрать 187 тысяч гривен, из них есть уже 64 тысячи.

"Все говорят про наступление и никто не понимает, что много раненых. Какие-то фейковые посты по 10 тысяч репостов, а я не могу собрать на очень нужные ВАК аппараты и расходники для тяжелораненых. Эти аппараты спасают жизнь наших бойцов и их не хватает!!! Ну что делать??? Тяжело раненых много, будем помогать?" - написала волонтер.

Реквизиты для помощи

Пайпал

pp@nataliiayusupova.name.

5168752017223390 Приват, Юсупова Наталия

4149499374344032 Приват, Юсупова

5375411504293973 Монобанк

Волонтер просит помощь купить для раненых бойцов специальные аппараты (facebook.com/nataliya.vetvitskaya)

Напомним, что Козловский передал для ВСУ 6 военных грузовиков.

Также читайте, что в Милане отменили концерт группы Жадана из-за сбора для защитников Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины