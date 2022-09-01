Срочно нужна помощь раненым бойцам: волонтер объявила сбор

Всего по выставленному счету необходимо собрать 187 тысяч гривен, из них есть уже 64 тысячи.

"Все говорят про наступление и никто не понимает, что много раненых. Какие-то фейковые посты по 10 тысяч репостов, а я не могу собрать на очень нужные ВАК аппараты и расходники для тяжелораненых. Эти аппараты спасают жизнь наших бойцов и их не хватает!!! Ну что делать??? Тяжело раненых много, будем помогать?" - написала волонтер.

Реквизиты для помощи

Пайпал

pp@nataliiayusupova.name.

5168752017223390 Приват, Юсупова Наталия

4149499374344032 Приват, Юсупова

5375411504293973 Монобанк

Волонтер просит помощь купить для раненых бойцов специальные аппараты (facebook.com/nataliya.vetvitskaya)