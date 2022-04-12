Срочно нужна помощь на фронт: волонтер просит помочь украинцев

Украинским военным на фронт срочно нужны машины. Российские военные обстреливают автомобили наших защитников, а авто сейчас нужны для перевозки раненых и для другой работы.
О помощи ВСУ просит известный волонтер Наталия Юсупова в Facebook.
"Срочно! Люди, нам не хватает 93 тыс. грн на автомобиль для фронта. Нашли наконец-то и сегодня надо выкупить. Очень нужно помочь, потому что у бойцов разведчиков две машины взорвались, одну расстреляли, на авто перевозят раненых и делают другую важную работу. Прошу помочь!!" - написала Юсупова.
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5437590090303159 Райфазен банк.
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Перевод из-за границы Paypal
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Как мы ранее писали, Украина получила танки от нескольких стран Запада.
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