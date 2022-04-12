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Срочно нужна помощь на фронт: волонтер просит помочь украинцев

Волонтер просит помощь для фронта (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Украинским военным на фронт срочно нужны машины. Российские военные обстреливают автомобили наших защитников, а авто сейчас нужны для перевозки раненых и для другой работы.

О помощи ВСУ просит известный волонтер Наталия Юсупова в Facebook.

"Срочно! Люди, нам не хватает 93 тыс. грн на автомобиль для фронта. Нашли наконец-то и сегодня надо выкупить. Очень нужно помочь, потому что у бойцов разведчиков две машины взорвались, одну расстреляли, на авто перевозят раненых и делают другую важную работу. Прошу помочь!!" - написала Юсупова.

Реквизиты для помощи

4441111447002464 Монобанк

IBAN UA333220010000026206304456676

5375 4141 2065 9130 Монобанк

IBAN UA883220010000026205308073238

ІПН/ЄДРПОУ 1518803304

.

5437590090303159 Райфазен банк.

iBAN UA743229040000000002620836342.

Перевод из-за границы Paypal

pp@nataliiayusupova.name

Как мы ранее писали, Украина получила танки от нескольких стран Запада.

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