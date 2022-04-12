Срочно нужна помощь на фронт: волонтер просит помочь украинцев

Украинским военным на фронт срочно нужны машины. Российские военные обстреливают автомобили наших защитников, а авто сейчас нужны для перевозки раненых и для другой работы.

О помощи ВСУ просит известный волонтер Наталия Юсупова в Facebook.

"Срочно! Люди, нам не хватает 93 тыс. грн на автомобиль для фронта. Нашли наконец-то и сегодня надо выкупить. Очень нужно помочь, потому что у бойцов разведчиков две машины взорвались, одну расстреляли, на авто перевозят раненых и делают другую важную работу. Прошу помочь!!" - написала Юсупова. Реквизиты для помощи 4441111447002464 Монобанк IBAN UA333220010000026206304456676 5375 4141 2065 9130 Монобанк IBAN UA883220010000026205308073238 ІПН/ЄДРПОУ 1518803304 . 5437590090303159 Райфазен банк. iBAN UA743229040000000002620836342. Перевод из-за границы Paypal [email protected]