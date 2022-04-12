ru ua
Вт, 12 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Срочно нужна помощь на фронт: волонтер просит помочь украинцев

Новина українською →
Вторник 12 апреля 2022 13:27
Срочно нужна помощь на фронт: волонтер просит помочь украинцев Волонтер просит помощь для фронта (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Украинским военным на фронт срочно нужны машины. Российские военные обстреливают автомобили наших защитников, а авто сейчас нужны для перевозки раненых и для другой работы.

О помощи ВСУ просит известный волонтер Наталия Юсупова в Facebook.

"Срочно! Люди, нам не хватает 93 тыс. грн на автомобиль для фронта. Нашли наконец-то и сегодня надо выкупить. Очень нужно помочь, потому что у бойцов разведчиков две машины взорвались, одну расстреляли, на авто перевозят раненых и делают другую важную работу. Прошу помочь!!" - написала Юсупова.

Реквизиты для помощи

4441111447002464 Монобанк

IBAN UA333220010000026206304456676

5375 4141 2065 9130 Монобанк

IBAN UA883220010000026205308073238

ІПН/ЄДРПОУ 1518803304

.

5437590090303159 Райфазен банк.

iBAN UA743229040000000002620836342.

Перевод из-за границы Paypal

[email protected]

Как мы ранее писали, Украина получила танки от нескольких стран Запада.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины
LITE
Макс Барских стал частью ВСУ, взял автомат в руки и показал свою подготовку
Макс Барских стал частью ВСУ, взял автомат в руки и показал свою подготовку