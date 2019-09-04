Срезали замки и устроили массовую драку: детали религиозного конфликта под Ровно

В селе Малинск Ровенской области прихожане двух общин устроили массовое побоище из-за храма. Детали происшествия рассказали в отделе коммуникации Национальной полиции в Ровенской области.

Конфликт произошел во вторник, 3 сентября. Представители одной из общин срезали замки с дверей храма и попытались вынести оттуда вещи. На защиту ценностей храма встали местные жители, завязалась драка, участие в которой приняло 60 человек. Также селяне позвонили в полицию и сообщили о происшествии.

"Инцидент между представителями двух религиозных общин возник вчера, 3 сентября, на территории церкви в селе Малинск. Сообщение о конфликте с неизвестными лицами, которые срезали замки на дверях храма, пытаются вынести оттуда вещи и получении телесных повреждений местными жителями в полицию начали поступать с 7:30", - рассказали в полиции.

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Как установила следственно-оперативная группа, в храм проникли представители приходского совета Петр-Павловского прихода Ровенской епархии ПЦУ. Они объяснили, что срезали замки не для того, чтобы похитить вещи, а, чтобы провести богослужение. Однако это спровоцировало конфликт, который перерос в массовое побоище. Более 10 человек получили повреждения разной степени тяжести.

"В рамках досудебного расследования в уголовном производстве по статье 356 Уголовного кодекса Украины (самоуправство) следователи Березновского отделения полиции изъяли документы, которые, по словам представителей Петро-Павловского прихода Ровенской епархии ПЦУ, подтверждают их право собственности на храм. Кроме того, по 11 фактам причиненных умышленных легких телесных повреждений сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации части 1 статьи 125 УК Украины. Следственные действия продолжаются", - объяснили ситуацию представители полиции.

Прихожане ПЦУ устроили массовую драку из храма (Фото: Национальная полиция Украины)

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