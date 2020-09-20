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Сравнил воинов ВСУ со свиньями: появилось имя и фото украинского пограничника

Автор: Светлана Мащенко

Пограничник записал видео в ТікТок, где сравнил украинских военных со свиньями

Пограничник из Украины сравнил на видео в ТікТок воинов Вооруженных сил Украины со свиньями. Ролик набрал более сотни тысяч просмотров, тысячи лайков, а граждане РФ активно его репостят.

Про этот вопиющий случай рассказал полковник ВСУ Анатолий (Штирлиц) Штефан в Facebook. Офицер назвал имя пограничника. Им оказался Игорь Шарун из Львовской области. В настоящее время он является военнослужащим ГПС Украины в Волынской области.

На видео автор сравнивает ВСУ и воинов с и отдает им команды с "Устава" на украинском языке. Когда Штефан в комментарии попросил пограничника удалить видео, был грубо "отправлен в далекое плавание".

Украинский пограничник записал видео, что унижает воинов ВСУ (скрин: facebook.com/ukrop.bc)

Удалил он видео лишь после предупреждения обнародовать его личные данные.

"Данное видео не публикую в связи с этическими нормами и пригодности для его распространения российскими пропагандистами", - пишет Штирлиц.

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Офицер призвал Государственную пограничную службу Украины начать служебное расследование.

Украинский пограничник сравнил воинов ВСУ со свиньями (скрин: facebook.com/ukrop.bc)

"Игорю Шатуну предлагаю записать официальное видеообращение с извинениями перед воинами ВС Украины за свои действия и сознательное распространение дискредитаціних материалов в отношении Украинского войска и подогревания российской пропаганды на 7-м году войны.

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