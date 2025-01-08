Спустошена Меган Маркл повідомила про трагедію в сім'ї: "Він був найкращим хлопцем" (відео)

Меган Маркл, яка нещодавно повернулася в Instagram , повідомила про горе в родині - помер її пес на прізвисько Гай.

Про це йдеться в повідомленні РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram герцогині Сассекської.

Вона присвятила своєму домашньому улюбленцю великий пост, розповівши про те, як він з'явився в її житті.

"У 2015 році я взяла бігля з притулку для собак у Канаді. Він був у притулку для тварин у Кентуккі, і йому дали кілька днів життя. Я підібрала його... і закохалася", - зворушливо написала Маркл.

"Вони називали його "малюком", тому що він був таким маленьким і тендітним, тому я назвала його Гаєм. І він був найкращим хлопцем, про якого тільки могла мріяти дівчина", - зазначила дружина принца Гаррі.

Також Меган зазначила, що Гай був поруч у різні періоди її життя: коли вона заручилася, вийшла заміж і стала мамою.

"Він був зі мною в усьому: у тиші, хаосі, спокої, комфорті", - розповіла вона.

Вона згадала, що собака також потрапив в аварію незадовго до того, як Меган переїхала до Великої Британії.

"Він пережив жахливу аварію незадовго до мого переїзду до Великої Британії, через яку він за кілька місяців переніс операції та не міг покинути клініку. Лікарі говорили, що він більше ніколи не буде ходити, але доктор Ноель Фіцпатрік сказав, що він зможе це зробити", - згадала вона.

Також Меган Маркл зазначила, що глядачі зможуть побачити її улюбленця в шоу "With Love, Meghan" ("З любов'ю, Меган"), яке вийде на Netflix 15 січня.

"Оскільки багато хто з вас тепер побачить Гая в цьому новому серіалі, я сподіваюся, ви зрозумієте, чому я так спустошена його втратою. Я думаю, ви теж можете трохи закохатися", - зазначила герцогиня Сассекська.

Також вона подякувала своєму псу за багато років безумовної любові.

"Я виплакала занадто багато сліз... Дякую за стільки років безумовної любові, мій милий Гай. Ти наповнив моє життя", - підсумувала вона.

Нагадаємо, Меган Маркл до зустрічі з принцом Гаррі була актрисою. Вона офіційно завершила кар'єру за місяць до весілля з принцом Гаррі у квітні 2018 року.

У пари двоє дітей: принц Арчі Сассекський (2019 р. н.) і принцеса Лілібет Сассекська (2021 р. н.).

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: Getty Images)

8 січня 2020 року подружжя оголосило про вихід із королівської сім'ї та відмову від усіх королівських обов'язків, що спричинило широкий резонанс у громадськості й залишалося найбільш обговорюваною подією того року. Тоді пара переїхала з Великої Британії до США.

7 березня 2021 року вийшло скандальне інтерв'ю Меган і Гаррі для Опри Вінфрі, де герцог і герцогиня Сассекські обговорили життя в королівській родині й причини відмови від усіх обов'язків.

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: Getty Images)