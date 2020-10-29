Спускал деньги на проституток и нагло врал: в Италии муж жестоко убил жену-украинку

В итальянском городе Римини итальянец жестоко расправился с 61-летней женой-украинкой. Они прожили вместе 13 лет, а он убил ее, ударив молотком по голове. После этого он скрылся из квартиры, где жили супруги, но потом пришел в полицию и во всем признался. Сейчас стали известны скандальные подробности об этой жуткой трагедии.

61-летняя Вера Мудрая была родом из Каменец-Подольского, она долгое время работала в Италии - ухаживала за пожилыми людьми, потом высылала деньги домой в Украину. Помогала родным, как могла. 18 лет назад ее познакомили с Джованни. Он был старше украинки, казался очень милым и адекватным. Пара начала встречаться, а потом и поженились. Об этом пишет "Обозреватель".

"Мама никогда не была возле него синьорой, а всегда работала. И даже когда не было официальной работы, она искала подработку", – рассказала дочка погибшей Веры Алена.

Украинка Вера и ее муж Джованни (фото: obozrevatel.com)

Их семейная жизнь казалась счастливой, они путешествовали, Вера не жаловалась, но потом все резко изменилось.

"Я сейчас понимаю, что итальянец готовился к этому зверскому убийству за несколько дней. Он вдруг продал машину за 1400 евро, которую покупал за 31 тысячу! Тогда мама говорила, что за нее можно было получить 5 тысяч и просила не продавать. Именно она оплачивала страховку за авто, дороги и заправляла. Мама часто добиралась на ней на работу. Но он ей ответил, что синьора не будет играться на его машине", – вспоминает Алена.

Потом выяснилось, что Джованни начал изменять Вере. Он потратил деньги за машину на поход к проституткам. Жена нашла у него пачку презервативов и он во всем признался. Потом просил у нее прощения, так как украинка хотела подать на развод.

"Мама ответила, что может быть и простит, но к адвокату все равно пойдет. Поскольку итальянские законы на стороне женщины, он должен был содержать ее до старости. Возможно именно это и послужило толчком к убийству", –рассказала дочь.

Все знакомые вспоминают их, как хорошую пару и не могут поверить в то, что произошло. Сейчас Джованни взят под стражу, но не дает никаких показаний. Ему грозит пожизненное заключение по обвинению в умышленном убийстве.

Как мы ранее писали, в Италии украинка убила своего работодателя, за которым присматривала в течение последних десяти лет.