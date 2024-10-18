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Спробуйте щось нове: дієтолог назвала "повсякденні" продукти, які потрібно замінити

Які продукти замінити в раціоні (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Популярні звичні продукти можна замінити іншими, таким чином урізноманітнивши свій раціон. Це не тільки принесе нові смаки у страви, а й забезпечить організм різноманітними вітамінами та мінералами.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про 3 продукти, які можна замінити новими, більш корисними.

Варіанти заміни продуктів

Кіноа, як альтернатива гречці

За словами дієтолога Ольги Безуглої, кіноа - це суперфуд, який є чудовою альтернативою гречці, містить багато білка, а також вітаміни та мінерали, такі як магній і залізо.

До того ж кіноа не містить глютен, тому підходить для людей з непереносимістю глютену.

Додайте її до салатів, супів або використовуйте як гарнір. Вона надасть страві не лише неперевершеного смаку, а й поживності.

Батат замість гарбуза

Батат, або солодка картопля, є відмінною альтернативою гарбузу. Він має солодший смак і містить більше вітамінів, зокрема вітамін А, який є важливим для здоровʼя очей.

До того ж батат також багатий на клітковину, що сприяє здоровому травленню. Його можна запікати, варити або готувати його на пару.

Солодка картопля також чудово підходить для приготування супів, пюре або навіть десертів.

Льон замість кунжуту

Насіння льону - це відмінна альтернатива кунжуту. Вони містять велику кількість омега-3 жирних кислот, які підтримують здоровʼя серця, а також клітковини, яка покращує травлення.

Експерт зазначила, що льон допомагає знизити рівень холестерину і покращує обмін речовин. Його можна додавати в смузі, йогурт або використовувати як посипку для салатів.

"Включення цих альтернатив у ваш раціон не тільки зробить харчування більш різноманітним, але й забезпечить ваш організм необхідними вітамінами та мінералами. Спробуйте експериментувати з новими продуктами, і ви здивуєтеся, як просто підтримувати здоровий спосіб життя", - йдеться у повідомленні.

Які перекуси замінити на корисні

 

Раніше ми повідомляли, кому категорично не можна їсти гарбуз.

Читайте також про 3 міфи про харчування, в які не варто вірити.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка дієтолога Ольги Безуглої та сайт CNN.

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