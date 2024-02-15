Сприяє нормальній роботі кишківника: ось яка крупа корисна для здоров'я

Чим особливе пшоно

У багатьох традиційних українських стравах основним інгредієнтом протягом кількох століть було пшоно. А просо - трав’яниста рослина, з якої пшоно отримують - почали вирощувати в Україні ще півтори тисячі років до нашої ери.

Однією з давніх пшоняних страв є куліш, каша чи густий суп.

Куліш - універсальна страва, він довго зберігався в культурі польової кухні.

Також поширеними були й інші пшоняні каши.

Хоча в народній кулінарії пшоно ще не втратило свої позиції, більшість страв української кухні, які в минулому готувались із цією крупою, сьогодні готують із рисом.

З другої половини XX століття рис став доступним для широких верств населення й поступово витіснив пшоно. Яскравий приклад - голубці, які тепер переважно готують із рисом або іншими видами круп.

На міжнародних торгових майданчиках легко можна знайти пшоняні чипси, закуски, борошно, локшину та готові суміші для млинців.

Пшоно (фото: Freepik)

Чим пшоно корисне для здоров’я

Пшоно є прекрасним джерелом повільних вуглеводів, які надовго забезпечують нам відчуття ситості та дають вдосталь енергії. Воно також багате на клітковину, що сприяє селекції корисної кишкової мікробіоти, нормальній роботі кишківника та здоровому стану його слизових оболонок.

Крупа містить помірну кількість білків, доповнює наш раціон цинком, калієм та вітаміном B6.

Також унікальність пшона в тому, що воно в значній кількості містить доволі рідкісний елемент селен. Він важливий для функціонування гормонів щитоподібної залози, синтезу нуклеїнових кислот, а також для захисту клітин від оксидативного пошкодження та інфекцій.

Пшоно має низький глікемічний індекс, тож чудово підходить для профілактичного діабетичного раціону. Ба більше, крупа не містить глютену, що робить її особливо вдалим компонентом раціону для людей із целіакією.

Чи є "антинутрієнти" у пшоні

Існує думка, ніби слід бути обережними з пшоном, бо там є "антинутрієнти", які можуть перешкоджати нормальному засвоєнню ряду мінералів.

Пшоно дійсно містить деякі компоненти, що підпадають під це визначення, однак їхній вплив на засвоєння мінералів при нормальному харчуванні доволі незначний.

За бажанням можна мінімізувати дію "антинутрієнтів", замочуючи крупу при кімнатній температурі на ніч і гарно промиваючи її перед приготуванням.

Що приготувати з пшона

Експерти поділились цікавими ідеями, що можна приготувати з пшона: