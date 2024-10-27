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Сприяє молодості: дієтолог назвала продукти з корисною речовиною

В яких продуктах міститься глутатіон (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

В деяких продуктах міститься глутатіон, який відіграє важливу роль у підтримці здоров’я та молодості. Організм може виробляти його самостійно, але деякі фактори можуть його знижувати.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про основні продукти, які містять глутатіон.

Чим корисний глутатіон

Це один із найпотужніших антиоксидантів організму, він допомагає нейтралізувати вільні радикали, підтримує імунну систему та сприяє детоксикації організму.

За словами дієтолога Ольги Безуглої, організм людини виробляє глутатіон самостійно, але з віком, під впливом стресу, незбалансованого харчування та забруднення навколишнього середовища, його рівень може знижуватися.

Тому важливо підтримувати його баланс за допомогою продуктів, багатих на антиоксиданти (овочі, фрукти, зелень), та при потребі - добавок.

Регулярне вживання продуктів, що сприяють синтезу глутатіону, допомагає зберегти енергію, молодість шкіри та загальне самопочуття.

В яких продуктах міститься

Експерт назвала основні продукти, які містять глутатіон:

  • томати
  • часник
  • куркума
  • броколі
  • спаржа
  • капуста
  • шпинат
  • авокадо
  • зелений чай

Додамо, що н

 

Раніше ми повідомляли про 5 продуктів, які допоможуть швидко зняти стрес і заспокоїтись.

Також ми писали, чим корисна хурма, а кому її взагалі не можна їсти.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка дієтолога Ольги Безуглої, сайт Verywel lhealth та WebMD.

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