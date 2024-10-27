Сприяє молодості: дієтолог назвала продукти з корисною речовиною

В деяких продуктах міститься глутатіон, який відіграє важливу роль у підтримці здоров’я та молодості. Організм може виробляти його самостійно, але деякі фактори можуть його знижувати.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про основні продукти, які містять глутатіон.

Чим корисний глутатіон

Це один із найпотужніших антиоксидантів організму, він допомагає нейтралізувати вільні радикали, підтримує імунну систему та сприяє детоксикації організму.

За словами дієтолога Ольги Безуглої, організм людини виробляє глутатіон самостійно, але з віком, під впливом стресу, незбалансованого харчування та забруднення навколишнього середовища, його рівень може знижуватися.

Тому важливо підтримувати його баланс за допомогою продуктів, багатих на антиоксиданти (овочі, фрукти, зелень), та при потребі - добавок.

Регулярне вживання продуктів, що сприяють синтезу глутатіону, допомагає зберегти енергію, молодість шкіри та загальне самопочуття.

З віком клітини виробляють менше глутатіону. Окислювальний стрес є основним фактором, який призводить до старіння клітин. Тому один зі способів уповільнити цей процес - мати достатній рівень глутатіону.

Симптоми низького рівня глутатіону

Якщо в організмі недостатньо глутатіону, то ви можете помітити такі симптоми, як:

втома

проблеми зі сном

часті інфекції

анемія (низька кількість еритроцитів)

втрата координації

судоми

Глутатіон має важливий вплив на імунну систему. Він певною мірою контролює запалення, стимулюючи або пригнічуючи відповідь імунної системи.

В яких продуктах міститься

Експерт назвала основні продукти, які містять глутатіон:

томати

часник

куркума

броколі

спаржа

капуста

шпинат

авокадо

зелений чай