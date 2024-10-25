Справжня "запрещьонка". Тренер зі схуднення назвала 3 продукти, які нікому не радить купувати

Тренер зі схуднення з Грузії розказала про три види продуктів, які вона не купить при жодних обставинах.

Про яку їжу йдеться, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на тренерку Дженну Різо в TikTok.

Які продукти табу для тренерки?

Дженна повідомила, що в жодному разі не купує випічку в індивідуальній упаковці, газовані напої та фруктові соки.

"Якщо ви любите цю їжу, їжте її. Просто з мого особистого досвіду можна сказати, що ці продукти зазвичай не сприяють загальному здоров’ю та схудненню, але це ваше життя", - сказала вона.

Запакована випічка та печиво

Ці продукти внесені до забороненого списку, тому що ми знаємо, що вони насправді не мають великої поживної цінності для нас, там дуже багато насичених жирів і повно переробленого цукру.

Це ультраоброблена їжа, сумно відома тим, що містить багато калорій, цукру, жиру та солі та майже не містить вітамінів чи клітковини.

Такі продукти були пов’язані з 32 поганими наслідками для здоров’я, включаючи високий ризик серцево-судинних захворювань, раку, метаболічного синдрому, ожиріння, неалкогольної жирової хвороби печінки, діабету 2 типу та навіть передчасної смерті. Але це не означає, що Ріццо повністю уникає солодкого. Вона залюбки купує випічку в маленьких пекарнях, де строк зберігання продуктів дуже малий.

Солодкі газовані напої та соки в пакетах

Газовані напої довгий час мали погану репутацію, оскільки містять багато цукру та калорій, але не містять вітамінів, мінералів чи клітковини.

Однак фруктові соки заслужили неоднозначну репутацію.

"Я думаю, ми всі можемо погодитися, що ми знаємо, що газована вода - це не найздоровіша річ, але фруктові соки зазвичай люди купують, думаючи, що вони корисні", - сказала фітнес-гуру.

Насправді більшість соків схожі на купу обробленого цукру, виготовленого за смаком винограду чи яблук.

Відповідно до дослідження 2023 року, опублікованого в журналі Nutrients, підсолоджені напої, включаючи безалкогольні напої, фруктові напої, спортивні напої, енергетичні напої та підсолоджену воду, каву та чай, містять найбільше додавання цукру в раціоні дорослого.