"Справжній патріот". В Одеській області загинув бойовий медик, коли рятував постраждалих

Деталі смерті медика

У результаті ворожого обстрілу Одещини, загинув наш член організації, ветеран війни, справжній патріот України, мужній чоловік: Роман Юхневич", - йдеться у повідомленні.

За повідомленнями близьких Романа, він загинув під час повторного ракетного удару, коли надавав допомогу постраждалим від першого влучання.

"Болгар", братику, як же так. Роман Юхневич загинув вчора надаючи допомогу постраждалим від ракетного обстрілу, підступна друга ракета окупантів обірвала його життя... Світла та щира Людина, мені тебе буде не вистачати...", - написали про Героя.

Роман Юхневич загинув, коли рятував постраждалих (фото: facebook.com/Dyba911/)

Увечері 10 квітня російська армія запустила балістичні ракети по Одещині. Унаслідок цього загинуло четверо людей, серед них - десятирічна дитина.

Загалом 14 людей постраждали від ракетного удару РФ по Одещині, серед них - чотирирічна дитина з осколковими пораненнями та контузією, а також ще четверо осіб у тяжкому стані, які борються за життя.