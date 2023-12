Справжній кошмар на екрані: 5 фільмів жахів, заснованих на реальних подіях

Зміст

Який найпопулярніший фільм жахів

За версією більшості спеціалізованих порталів, одним із найпопулярніших фільмів жахів усіх часів є американський класичний художній фільм "Екзорцист" (англійською - The Exorcist) 1973 року.

Його режисер - американський майстер жанру "трилер" Вільям Фрідкін.

Впродовж багатьох років стрічка входить до списку 250 найкращих фільмів за версією IMDb. Вона була номінована на десять премій "Оскар" і отримала дві з них.

Який найстрашніший фільм за версією Книги рекордів Гіннеса

Найкасовішою серією фільмів жахів у світовому прокаті Книга рекордів Гіннеса вважає американську медіа-франшизу "Всесвіт Закляття" (англійською - The Conjuring Universe) із загальними зборами в розмірі 2 250 919 402 доларів.

Найбільш "забороненим" фільмом Книга рекордів Гіннеса визнала заборонену у щонайменше 31 країні моторошну стрічку Умберто Ленці під назвою "Канібали" (італійською - Cannibal Ferox) 1980 року.

Водночас американський телевізійний серіал у жанрі "містика-трилер" від Netflix під назвою "Опівнічний клуб" (англійською - The Midnight Club) побив рекорд за кількістю сценарних "переляків" в одному епізоді телебачення (21 момент).

Як називаються найстрашніші фільми жахів

Деякі з фільмів жахів засновані на реальних подіях. Нижче розглянемо п'ятірку найкращих із них.

"Сусідка" (The Girl Next Door), 2007 рік

Американський трилер режисера Грегорі М. Вілсона заснований на однойменному романі Джека Кетчума 1989 року (на який його надихнуло реальне вбивство дівчини на ім'я Сільвія Лайкенс).

"Закляття: За велінням диявола" (The Conjuring: The Devil Made Me Do It), 2021 рік

Американський містичний фільм жахів від режисера Майкла Чавеса - продовження фільмів "Закляття" та "Закляття 2".

В основу стрічки ліг судовий процес над Арне Шайенном Джонсоном, в межах якого захист намагався довести невинуватість на основі заяви про одержимість демонами та заперечення особистої відповідальності за злочин.

"Чорне Різдво" (Black Christmas), 1974 рік

Канадський фільм-слешер Боба Кларка заснований на реальних подіях - серії вбивств, які сталися у канадському місті Монреаль у провінції Квебек.

"Відкрите море" (Open Water), 2003 рік

Американський трилер про виживання, заснований на реальних подіях.

Розповідає про історію американської пари, яка займається дайвінгом під час відпустки, однак залишається у відкритому морі, переповненому акулами, коли екіпаж човна випадково відпливає без них.

"Незнайомці: Жорстокі ігри" (The Strangers: Prey at Night), 2018 рік

Американський фільм жахів розповідає про родину, яка залишилась на ночівлю в порожньому кемпінгу та стала об'єктом переслідування трьох незнайомців у масках.