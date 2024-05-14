"Справжні звірства". Росіяни у Вовчанську розстрілюють цивільних і полюють на волонтерів

Російські військові розпочали масовий терор над цивільним населенням у Вовчанську. Українським правоохоронцям вдалося вивезти з міста пенсіонера, якому окупанти відстрелили палець, а також 19-річного юнака, якого напередодні росіяни намагались вбити.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію начальника Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергія Болвінова у Facebook.
"Росіяни у Вовчанську вже полюють на волонтерів та розстрілюють цивільних. Пенсіонеру відстрелили палець, молодого хлопця ледь не вбили, а долю волонтерів - ще з'ясовуємо", - пише Болвінов.
Він розповів історію пенсіонера з Вовчанська. Під час обстрілів та ворожих атак чоловік зачинився вдома, до нього постукали російські військові й, не чекаючи відповіді, почали розстрілювати двері. У результаті пансіонеру відстрелили палець.
"Цими ж днями, поки точилися бої за місто, двоє волонтерів на власній машині поїхали до Вовчанська, щоби евакуювати звідти місцеву родину. Але до адреси вони так і не доїхали - зникли. Ми вже розслідуємо цю справу, та на жаль, за попередньою інформацією та даними від свідків, хлопців розстріляли російські військові. Один з них, ймовірно, поранений, другий - не вижив", - зазначив слідчий.
Болвінов додав, що свідок у цій справі також став жертвою окупантів. 19-річний хлопець приїхав до Вовчанська на допомогу бабусі, хотів вивезти рідних. Поки люди збирали речі, російські військові увірвались у будинок, схопили хлопця, роздягли його та кинули до підвалу. Коли той спробував втекти - росіяни відкрили по ньому вогонь.
"Хлопець дивом вцілів, росіяни погрожували його вбити та знову зачинили. Звільнитися він зміг лише вночі, після того, як військові пішли з будинку", - розповів правоохоронець.
Зараз хлопця та його бабусю евакуювали з міста.
"Щільні обстріли, атаки КАБами по звичайних будинках та справжні звірства там, куди встигли дійти, - "рускій мір" активно зазіхає на Вовчанськ. Їхні жертви - цивільні люди, які просто хочуть жити вдома", - заявив Болвінов.
Він наголосив, що слідчі, криміналісти та всі поліцейські евакуюють людей з міста і розслідують воєнні злочини росіян.
РФ активно обстрілює Вовчанськ, а українська влада евакуювала майже все місцеве населення. Зараз тривають бої на околиці міста. Раніше з'явилось повідомлення про те, що окупанти зайшли на м'ясокомбінат у Вовчанськ, але в ЗСУ цю інформацію спростували.
Напередодні голова Вовчанської МВА Тамаз Гамбарашвілі повідомив, що ситуація в місті критична, воно майже зруйноване через постійні російські обстріли.
Раніше ми розповідали про те, українські захисники показали відео знищення ворога на Вовчанському напрямку.
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