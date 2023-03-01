Справжнє диво: у Львові медики виходили немовля з вагою 580 грамів

У Львівському перинатальному центрі лікарям вдалося виходити малюка, який народився набагато раніше за термін і важив всього 580 грамів. Це немовля стало найменшим в історії медичного закладу.

Вікторія народила синочка наприкінці листопада 2022 року - на неповному 24 тижні вагітності. Маленький Артур важив лише 580 грамів і його в дуже тяжкому стані відразу ж перевели в реанімацію.

"30 листопада у Вікторії народився дрібний-дрібний хлопчик із вагою 580 грамів. Стан дитини був важким, він знаходився на штучній вентиляції легень. З перших днів життя малюк переніс багато ускладнень: у нього був пневмоторакс, були проблеми з вигодовуванням, диханням", - розповіла завідувачка відділення анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених Вероніка Колдра.

Малюк провів у дитячій реанімації 34 дні та виріс до 1200 грамів. Його перевели на другий етап виходжування передчасно народжених дітей.

"Титанічна робота фахівців наших неонатологічних відділень дала малюку шанс на здорове майбутнє. Щоденні процедури, консультації фахівців, налагодження грудного вигодовування вплинули на позитивну динаміку розвитку. Дуже важливу роль відіграла активна участь мами, яка довіряла лікарям і була впевнена в успіху. синочком, розповідала казки та співала колискові", - додала директор центру Марія Малачинська.

Через 91 день маленького Артура виписали додому - з вагою 2510 грамів.

"Ми завжди вірили, що наш Артур - сильний хлопчик, він все зможе, все переможе і зараз, коли ми виписуємося, ми дуже раді, що у нас все добре. Ми щасливі, що маємо таке диво, що він у нас є. Будемо рости далі", - поділилася мама Вікторія.