Справжнє чудо! У Львові лікарі врятували немовля, яке важило всього 800 грамів

Маленьку Вікторію, яка занадто рано вирішила народитися, лікарі назвали "Поспішайкою". Дівчинка з'явилася на світ на 30 тижні вагітності з масою тіла 800 грамів та зростом у 33 сантиметри.

Одразу немовля попало в реанімацію і після всіх необхідних заходів дівчинку в умовах транспортного кювезу з дотриманням теплового ланцюжка, забезпечуючи апаратну вентиляцію легень, перевели у відділення анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених. Там дитина отримала всю необхідну терапію.

Через 24 дні маленьку пацієнтку перевели у відділення постінтенсивного догляду новонароджених та виходжування недоношених дітей, де їй надавали респіраторну підтримку за допомогою високопотокових канюль.

Поки Вікторія набиралася сил та ваги, батьків консультували різні спеціалісти та проводилися всі необхідні обстеження.

Маленька Вікторія важила при народженні всього 800 грамів (фото: facebook.com/ЛОКПЦ)

А Банк грудного молока забезпечував необхідне харчування, допоки в мами не з'явилося власне молоко.

На 52 добу Вікторію перевели на спільне перебування з мамою, а ще через два тижні маля у задовільному стані виписали разом з мамою додому. Маса тіла Вікторії при виписці була 2030 грамів, а зріст - 41 см. Загалом дівчинка була під наглядом лікарів 70 днів.

"Ми бажаємо Вікторії міцного здоров'я, мирного неба, гарної долі та щасливого і безтурботного дитинства", - написали працівники Львівського обласного клінічного перинатального центру.

Маму і Вікторію виписали додому через 70 днів (фото: facebook.com/ЛОКПЦ)