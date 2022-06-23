Как справиться с ночными кошмарами из-за войны: действенные советы психолога

Поймите ваши сны

Даже если вы не верите в то, что сны имеют значение, не исключайте тот факт, что некоторые типы снов включают детали, которые ваше подсознание хочет, чтобы вы признали или проработали. Для тех, у кого повторяются сны, связанные с ПТСР, очевидно, что страх и травма все еще действуют.

Обратите внимание на рецидивы. Если во всех ваших снах повторяется конкретное место, человек или действие, обратите на это особое внимание. Это важно для вашего исцеления, и вам нужно что-то принять, изменить или простить.

Примите, что сон - не реальность. Когда вы просыпаетесь от кошмара, вас часто переполняет страх, что он сбудется. Примите, что сон - не реальность, а подсознательный способ справиться с проблемами, оставшимися от травмы. Сосредоточьтесь на шагах, которые вы уже сделали для исцеления, и отпустите страх, что это станет реальностью.

Шаги, как преодолеть ночные кошмары:

Определите, чего вы на самом деле боитесь. Определите, что в кошмаре на самом деле является страхом. Это место, лицо (насильник), насилие или само событие? Часто кошмары включают подобные обстоятельства, но разных людей или места. Возможно, именно поступок является страхом. Для одного моего пациента - это был человек. Хотя ему снилось то, что иначе было бы приятными сновидениями, однако эта личность, которая появлялась, даже безопасным способом, превращала приятный сон в кошмар.

Посмотрите в глаза своим страхам. Возможно, вам просто нужно вернуться в это место, если это действительно безопасно, и понять, что это больше не может повредить вам. Возможно, действие во сне - это то, против чего вы чувствуете себя беззащитным, и вам нужно научиться защищаться: для кого-то это пойти на курсы самообороны, кому-то - научиться плавать, или преодолеть какой-то из страхов: боязнь собак, высоты или змей. Если это отдельное лицо, здесь могут быть привлечены различные сценарии. Иногда вам нужно буквально встретиться с человеком и поделиться своими ощущениями. В других случаях - принимать юридические меры. Иногда нужно переехать туда, где они больше не представляют угрозы в вашей жизни. Иногда это все вместе.

Дневник снов. После ночного кошмара найдите время, чтобы записать детали. Если вы часто во сне переживаете повторяющиеся детали, попробуйте разобрать и решить, почему они всегда являются частью ваших кошмаров. Это отличный метод, чтобы узнать, что на самом деле вызывает страх и как с ним бороться.

Определите свои триггеры. Вы видите такие сны каждый день или только периодически? Если они возникают лишь периодически, то, скорее всего, это провоцируют определенные вещи в вашей повседневной жизни. Начните наблюдать, принимать во внимание и вносить изменения, чтобы помочь устранить триггеры из вашей жизни. Для одной моей клиентки таким триггером был поход в конкретный продуктовый магазин в ее родном городе. Что-то такое обычное стало опасным для нее.

Обратитесь за профессиональной консультацией. Это действительно важный шаг для преодоления ПТСР, особенно ночных кошмаров. Кроме того, что у вас появится объективная сторона, которая поможет вам разобраться, вы сможете обрести уверенность, потому что рассказали кому-то об этом опыте, с кем не имеете близких отношений. Профессиональные психотерапевты или психиатры также смогут дать вам другие проверенные методы для облегчения. Могут помочь такие вещи, как сонная терапия, лекарства от депрессии, тревоги или бессонницы. Однако их должны назначать профессионалы, учитывая именно вашу конкретную ситуацию.