Споживання в їжу тільки одних овочів може вбити вас: лікар пояснив чому

Чому веганське харчування небезпечне

Відповідно до NHS, якщо ви вирішите стати веганом, ви можете отримувати необхідні поживні речовини з різноманітної та збалансованої веганської дієти, включаючи збагачені продукти та добавки. Проте зараз все більше людей сідають на екстремальні химерні дієти й не приділяють пріоритетної уваги поживній цінності продуктів.

Так, нещодавно інтернет облетіла новина про те, що 21 липня померла росіянка Жанна Самсонова, яка просувала сироїдіння у соціальних мережах. Жінка останнім часом жила у Малайзії. Вона померла від виснаження, оскільки харчувалася лише джекфрутом та дуріаном.

Блогер стверджувала, що останні чотири роки дотримувалася "повністю сироїдської веганської дієти", вживаючи лише "фрукти, паростки насіння соняшнику, фруктові коктейлі та соки".

"Мені подобається створювати свої власні рецепти та надихати людей на здорове харчування", - говорила Самсонова.

Проте люди, які її знали, стверджують, що саме її харчування спричинило смерть.

Сироїдіння не завжди може бути корисним

На думку експертів, сироїдіння може мати безліч переваг для здоров'я, але також має кілька побічних ефектів, включаючи дефіцит кальцію та вітаміну D, які необхідні для міцних кісток.

Така дієта виключає всі продукти тваринного походження, включаючи м'ясо, молочні продукти, яйця та навіть деякі добавки.

Хоча добре збалансована дієта веганська цілком може бути здоровою, вона вимагає ретельної уваги, щоб забезпечити достатнє споживання основних поживних речовин.

"У погано спланованій веганській дієті може бути дефіцит таких речовин, як вітамін B12, залізо, кальцій, омега-3 жирні кислоти та білок. Він може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям, таких як анемія, втрата щільності кісткової тканини, неврологічні проблеми та порушення імунної функції", - розповіла лікар Сангіта Тіварі.

За словами медика, для веганів дуже важливо вивчати питання харчування, звертатися за порадою до фахівців у галузі охорони здоров'я та включати до свого раціону різноманітні рослинні продукти для задоволення своїх потреб у харчуванні.

"Дотримуючись суворої веганської дієти, дуже важко отримати достатню кількість всіх поживних речовин і високоякісного білка, які необхідні для хорошого здоров'я. У веганській дієті джерелом білків є тільки бобові, горіхи й насіння. Їх необхідно включати у всі прийоми їжі, щоб задовольнити добову потребу не менше 50-60 г на день. Інші поживні речовини, такі як кальцій, вітамін B12 та залізо, не присутні в раціоні, і потрібно приймати у вигляді добавок", - повідомила лікар.

"Дефіцит цих поживних речовин може призвести до тяжкої анемії, слабкості кісток, атрофії м'язів", - додала вона.

Головні недоліки веганської дієти