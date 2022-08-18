Эти способы помогут быстро избавиться от синяков под глазами без косметических средств

Некоторые люди обычно используют патчи для того, чтобы снять отечность и убрать неприятный оттенок цвета. Другие пытаются спрятать следы усталости с помощью маскирующих средств.

Однако, можно попробовать очень простые и проверенные методы, которые помогут справиться с этой проблемой.

Маска

Маска из огурцов заметно увлажнит кожу, удалит отеки и поможет справиться с морщинами.

Нужно положить дольки овощей на проблемную область на 10-15 минут.

Столовые приборы

Такой способ подходит в том случае, если нет ни одного средства для улучшения внешнего вида. Нужно взять обычные маленькие ложки из металла, охладить их в морозилке в течение десяти минут.

После этого нужно приложить их в область вокруг глаз. Процедуру можно повторять до тех пор, пока кожа станет светлее.

Чай

Чайный пакетик нужно сначала смочить в кипятке, а затем отправить в морозилку на 10 минут.

Их нужно приложить на отеки. Чай достаточно быстро поможет устранить проблему.

Кубики льда

Кубики льда не следует долго держать у глаз. Достаточно всего 5 минут. Если у вас чувствительная кожа, заверните кубики льда в ткань.

Отметим, что распространенная причина появления синяков под глазами - обезвоживание организма. Таким образом он начинает запасаться влагой. Мешки под глазами - первая фаза обезвоживания, синяки - следующая. Можно выпить стакан воды. Иногда этого достаточно.