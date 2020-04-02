Нет способа предотвратить ухудшение: Комаровский высказался о COVID-19

Комаровский рассказал о коронавирусе (фото: facebook.com/komarovskiynet)

Коронавирус может резко переходить из легкого течения болезни в более тяжелые состояния

Коронавирус в Украине подтвержден официально у 794 украинцев, 20 из них умерло, а 13 - выздоровело. Доктор Комаровский рассказал о том, насколько коварна болезнь, при которой ухудшение может начаться внезапно.

Поскольку главным осложнением COVID-19 является пневмония, доктор Комаровский разъяснил, какая именно пневмония возникает при коронавирусе, и почему она так опасна. По словам врача, следует разграничивать пневмонию бактериальную и вирусную. Если первую лечат антибиотиками, то во втором случае все гораздо сложнее.

"Современная наука не имеет средств с доказанной эффективностью, которые могут убить вирус", - говорит Комаровский.

По его словам, все применяемые при лечении коронавируса препараты являются сегодня экспериментальными. Их используют только при тяжелых случаях, а при умеренных симптомах без дыхательной недостаточности к ним не прибегают.

Врач утверждает, что при COVID-19 ситуация вполне реальна, когда через неделю после начала болезни и умеренных симптомах может резко стать хуже. И при этом думать, что своевременное обращение могло бы спасти от ухудшения - неверно.

"Нет у нас способа предотвратить ухудшение. Ухудшение определяется исключительно тем, как вы следите за собой. То есть каким воздухом вы дышите, есть ли у вас запас энергии в организме, достаточное ли количество жидкости в вашем организме", - объяснил специалист.

Комаровский говорит, что главной профилактикой осложнений является наличие иммунитета и то, как человек заботится о своем здоровье.

Волшебной таблетки, которая предотвратит ухудшение, у нас нет, - уверенно заявил Комаровский.

Комаровский ответил на вопросы о коронавирусе (видео: YouTube)

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