Спортсмен и жизнелюб: в Виннице коронавирус убил врача и его семью

В Виннице от коронавируса умер врач-невролог Виктор Колодько. Вначале от инфекции умерла его 92-летняя мать, потом брат, а вскоре болезнь забрала жизнь и самого медика. Друзья до сих пор не могут поверить в смерть медика, ведь он был здоровым человеком, оптимистом и обожал жизнь.

"Он консультировал всю нашу больницу. Хоть врачи и имеют защиту, но все равно заразиться вирусом возможно. Где он подхватил его, никто не знает. Он лечился с первых же дней болезни, консультировался с инфекционистом. Но в это время уже была тяжело больна его пожилая мама, он как врач понимал, что она в ближайшее время умрет. Поэтому сразу лечь в больницу не мог", – рассказал "Обозревателю" директор областной больницы Александр Жупанов.

Виктор Колодько был любимцем друзей и ценился в коллективе (фото: depo.ua)

Виктор Колодько был заведующим поликлиникой Винницкой областной больницы им. Пирогова. После того, как узнал о своем диагнозе, сделал КТ - оказалось, что легкие уже поражены. Он решился лечь в стационар, но его состояние резко стало ухудшаться. В это же время в больнице уже лежал его брат, который вскоре скончался.

"Для Виктора сделали все, что могли и даже больше. Друзья достали для него лекарство, которого еще нет в Украине, но и оно не помогло. Он умер", – рассказал Жупанов.

Односельчане изумились смерти Виктора. Он всегда был со спортом на "ты", занимался футболом, вел здоровый образ жизни. Всегда поддерживал жителей села Капустяны, в котором родился.

Когда врач поступил в больницу - у него было поражено 65% легких.

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