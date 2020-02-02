Я за спорт! Украинский боксер взорвал сеть "московской" олимпийкой

Денис Беринчик из-за кофты с надписью "Москва 1980" вызвал в сети горячие споры
Украинский боксер Денис Беринчик, который начал подготовку перед защитой титула интернационального чемпиона по версии WBO International, показал в сети фото вместе с тренером, а также принялся объясняться за свою олимпийку с надписью "Москва 1980".
Отметим, что спортсмен сразу же предотвратил кривотолки и всякие домыслы относительно выбора одежды.
"Всем хейтерам, олимпийка "Москва 1980" это не по тому, что я за Российскую Федерацию, а я за спорт! В Киеве были Олимпийские игры 1980 года", - написал боксер в своем Instagram.
На снимках 31-летний Беринчик стоит рядом с тренером и кумом Александром Пискуновым, который все 5 лет профессиональной карьеры всегда был рядом.
Денис Беринчик в олимпийке с надписью Москва "1980" спровоцировал спор в сети (Фото: instagram.com/berinchyk)
Нужно сказать, что в комментариях под постом боксера все равно развернулась горячая дискуссия относительно "московской" олимпийки и ее уместности, учитывая продолжающуюся российскую военную агрессию против Украины. Но сам Денис четко обозначил свою позицию в ответе одному из подписчиков.
"Осторожней с символикой, ведь у людей все просто - от чемпиона до ватника один пост. Уточни у Васи", - обратился юзер, имея в виду скандальный пост Василия Ломаченко с российскими военными в видеоролике.
"Сила - Украина! Я еще тот козак с Северского Донца!" - ответил Беринчик, уроженец Краснодона Луганской области.
Денис Беринчик в "московской" олимпийке вызвал спор в сети (Фото: скрин комментариев instagram.com/berinchyk)
Денис Беринчик в "московской" олимпийке вызвал спор в сети (Фото: скрин комментариев instagram.com/berinchyk)
Напомним, свой предыдущий бой Беринчик провел в октябре 2019 года, когда выиграл у мексиканца Патрицио Лопеса Морено. Это была уже вторая защита титула украинца.
Чемпионский пояс Беринчик добыл в декабре 2018 года, нокаутировав филиппинца Росеки Кристобаля, а в апреле следующего года успешно защитил его в поединке с Нихито Араковой из Японии.