Я за спорт! Украинский боксер взорвал сеть "московской" олимпийкой

Денис Беринчик (Фото: berinchyk.com)

Денис Беринчик из-за кофты с надписью "Москва 1980" вызвал в сети горячие споры

Украинский боксер Денис Беринчик, который начал подготовку перед защитой титула интернационального чемпиона по версии WBO International, показал в сети фото вместе с тренером, а также принялся объясняться за свою олимпийку с надписью "Москва 1980".

Отметим, что спортсмен сразу же предотвратил кривотолки и всякие домыслы относительно выбора одежды.

"Всем хейтерам, олимпийка "Москва 1980" это не по тому, что я за Российскую Федерацию, а я за спорт! В Киеве были Олимпийские игры 1980 года", - написал боксер в своем Instagram.

На снимках 31-летний Беринчик стоит рядом с тренером и кумом Александром Пискуновым, который все 5 лет профессиональной карьеры всегда был рядом.

Денис Беринчик в олимпийке с надписью Москва "1980" спровоцировал спор в сети (Фото: instagram.com/berinchyk)

Нужно сказать, что в комментариях под постом боксера все равно развернулась горячая дискуссия относительно "московской" олимпийки и ее уместности, учитывая продолжающуюся российскую военную агрессию против Украины. Но сам Денис четко обозначил свою позицию в ответе одному из подписчиков.

"Осторожней с символикой, ведь у людей все просто - от чемпиона до ватника один пост. Уточни у Васи", - обратился юзер, имея в виду скандальный пост Василия Ломаченко с российскими военными в видеоролике.

"Сила - Украина! Я еще тот козак с Северского Донца!" - ответил Беринчик, уроженец Краснодона Луганской области.

Денис Беринчик в "московской" олимпийке вызвал спор в сети (Фото: скрин комментариев instagram.com/berinchyk)

Беринчик один из моих любимых боксеров, он с такими высокими дылдами выступал и их побеждал. Ну и что, что кофта с российской символикой? Цените людей не по одежке, а по уму и самому человеку. Достигните чего-то, потом хейтите, на сколько мозгов хватит.

Красава! Ярких побед и свершений!

Удачи тебе и главное без травм!

Представляю себе немецкого боксера, который наденет футболку со свастикой и скажет: "Я не за фашистов, я за спорт. В Берлине в 1936 году была олимпиада!"

Логика людей поражает. А если авто немецкое, за фашизм получается?! Не чудите! Ден красава - успехов и отсутствия травм;

Зря оправдываетесь. Придурки оправданий не примут, а нормальные люди и так все понимают.

Забей на хейтеров!

Денис Беринчик в "московской" олимпийке вызвал спор в сети (Фото: скрин комментариев instagram.com/berinchyk)

Напомним, свой предыдущий бой Беринчик провел в октябре 2019 года, когда выиграл у мексиканца Патрицио Лопеса Морено. Это была уже вторая защита титула украинца.

Чемпионский пояс Беринчик добыл в декабре 2018 года, нокаутировав филиппинца Росеки Кристобаля, а в апреле следующего года успешно защитил его в поединке с Нихито Араковой из Японии.