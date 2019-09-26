Спорт тут ни при чем: Комаровский развеял устойчивый миф о развитии ребенка

Евгений Комаровский (коллаж: РБК-Украина)

Доктор Комаровский рассказал родителям, каким видом спорта лучше заниматься ребенку

Доктор Комаровский рассказал, влияют ли некоторые виды спорта на рост ребенка. Речь идет, в первую очередь, о видах борьбы - самбо, дзюдо, греко-римская борьба и т. д.

Дело в том, что существует довольно устойчивый миф о том, что занятия борьбой замедляют рост ребенка. Ведь и вправду, редко можно встретить высокого самбиста или дзюдоиста.

Евгений Комаровский, который в школьные годы также занимался тяжелой атлетикой, развеял этот давний миф.

Комаровский рассказал о том влияет ли борьба на рост ребенка (фото: combat-sambo.by)

"Спорт не влияет на рост. Другой вопрос в том, что человек, который генетически высокий, не имеет никаких шансов добиться высоких результатов в борьбе", - говорит Комаровский.

По словам Комаровского, страх не вырасти не должен быть преградой к занятиям подобными видами спорта. Но если же родители хотят, чтобы их чадо стало олимпийским чемпионом, нужно учитывать природные данные ребенка.

Это может быть и данная от природы гибкость, и растяжимость связок для художественной гимнастики, и особенности вестибулярного аппарата для акробатики.

Комаровский рассказал о том влияет ли борьба на рост ребенка (фото: combat-sambo.by)

"Баскетбол не делает человека высоким, но шанс стать чемпионом, профессионалом имеет только тот, кто высокий. Поэтому создается впечатление, что все баскетболисты высокие только потому, что занимаются баскетболом", - говорит специалист.

И шансов добиться успехов у борца ростом более двух метров нет никаких. Отсюда и появился миф, что борьба сделала человека низким. А рост человека определяется исключительно генетикой - мамой и папой.

Напоследок Комаровский посоветовал выбирать для ребенка тот вид спорта, который бы приносил ему удовольствие.