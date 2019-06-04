Спонсоры Зеленского: в сети всплыли имена друзей Януковича

Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Журналисты выяснили, кто пожертвовал на кампанию Зеленского полтора миллиона гривен

Владимир Зеленский потратил на свою избирательную кампанию 157 млн грн и большую часть денег президент Украины собрал благодаря различным источникам, в которые вошли одиозные личности и простые избиратели.

Кто именно профинансировал избирательную компанию Зеленского? Издание The Бабель пишет, что 12 млн грн Владимир Александрович внес в свою кампанию сам, еще 66 миллионов ему перечислила партия "Слуга народа", 7 млн поступили от юридических лиц и больше всего денег, 77 млн грн, он получил от избирателей.

Суммы, которые перечисляли фанаты Владимира Зеленского, были разными – от 50 грн до 1,5 млн грн.

Журналисты проанализировали финансовый отчет избирательно фонда Владимира Зеленского и обнаружили в нем имена двух человек, которые связаны с сыном беглого президента Александром Януковичем.

140 тысяч гривен в избирательный фонд Зеленского перечислил социолог Игорь Дементьев. В медиапространстве Дементьев появился в 1999 году – он работал на выборах мэра Киева и завышал рейтинг Григория Суркиса. Впрочем, кандидату Дементьева это не помогла и мэром стал Александр Омельченко. В 2012 году Дементьев работал с Сергеем Арбузовым, которому помог стать первым вице-премьером в правительстве Азарова.

В частности, Дементьев в то время представлялся исполнительным директором немецкого Центра межкультурного сотрудничества и коммуникации, который признал Арбузова лучшим государственным банкиром в Восточной Европе. Позже выяснилось, что Центр был фиктивным, но в карьере Арбузова он сыграл ключевую роль.

Осенью 2014 года Дементьев стал первым заместителем главы правления Всеукраинского банка развития, который принадлежал Александру Януковичу.

Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Второй крупный вклад в кампанию Зеленского сделал Андрей Савченко. Он перечислил 1,5 миллиона гривен. Савченко – бывший гражданин России, гражданство Украины получил в 2002 году. На его счету восемь компаний, а бизнес-партнеры – сын беглого президента и бывший депутат Севастопольского горсовета. Одно из предприятий – это "Десна-Н", которое занимается обслуживанием и ремонтом автомобилей. Зарегистрировано оно в Киевской области и работает до сих пор, а собственниками значатся Александр Янукович и Андрей Савченко.

В 2004 году Савченко вместе с бывшим депутатом Сергеем Голинским организовал в Крыму гостиничное предприятие "Акватика-инвест", которое также до сих пор функционирует. Голинский подозревается в государственной измене, так как в 2014 году он голосовал за проведение псевдореферендума.

В штабе Зеленского ответили, что изучать скрупулезно всех доноров у них не было возможности, но, если бы там были известные имена, они бы отреагировали.

Напомним, ранее мы писали о том, какие у Владимира Зеленского есть любимые блюда.

А также рассказывали о том, что названа сумма, которую Зеленский зарабатывает за один час.