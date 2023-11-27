"Сподіваюся, я трішки наберу". Alyosha шокувала цифрою на вагах

Alyosha пригадала, як схудла

За словами знаменитості, причиною різкого зниження її ваги став стрес.

"Я була трішки повнішою. Я схудла на 10 кілограмів. Зараз я важу 44 кіло. Для мене це зараз через те, що це стрес. Це такі емоції, які випалюють фізично. Я стараюся їсти", - зізналась вона.

Alyosha (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Також дружина лідера гурту "Антитіла" пояснила, що у неї немає анорексії.

Зірка їсть все, що захоче, просто у неї не завжди є час слідкувати за своїм харчуванням.

"Сподіваюся, що це такий період просто і він мине. Він мине і я трішки наберу. Я все собі дозволяю, я себе не обмежую, у мене просто іноді немає часу. Я не встигаю. Коли я втомлююсь, приїжджаю, мені не лізе. Я просто йду і лягаю спати", - поділилась артистка.

Alyosha (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Нагадаємо, у вересні цього року Олена Тополя повернулася в Україну із США, куди виїхала на початку повномасштабного вторгнення РФ з дітьми.

В інтерв’ю вона також зізналась, що перебування за кордоном було важким для неї, і вона часто не могла впоратися зі своїм емоційним станом.

"Ти читаєш ці новини, ти бачиш ці фотографії... Це все тебе занурює у холодну воду, у пекло. Іноді бували зриви, от ти тримаєшся, тримаєшся, а потім істерика, сльози. Це такий психологічний стан, над яким, у той момент, я нічого не могла зробити. Повірте, коли ти за кордоном, коли не хочеш жити там, де знаходишся — це набагато складніше, ніж жити тут, під обстрілами. Психологічно це таке пекло, в якому ти живеш кожну секунду, ти не належиш сам собі. Не знаєш своїх близьких, що з ними. Ти з ними спілкуєшся, але вони далеко, ти переживаєш", - сказала Олена.