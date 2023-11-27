UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Сподіваюся, я трішки наберу". Alyosha шокувала цифрою на вагах

Alyosha (фото: instagram.com/alyoshasinger)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська співачка Олена Тополя (Alyosha) зізналась, що схудла на десять кілограмів. Зараз її вага надзвичайно низька - 44 кіло.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю виконавиці для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці".

Alyosha пригадала, як схудла

За словами знаменитості, причиною різкого зниження її ваги став стрес.

"Я була трішки повнішою. Я схудла на 10 кілограмів. Зараз я важу 44 кіло. Для мене це зараз через те, що це стрес. Це такі емоції, які випалюють фізично. Я стараюся їсти", - зізналась вона.

Alyosha (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Також дружина лідера гурту "Антитіла" пояснила, що у неї немає анорексії.

Зірка їсть все, що захоче, просто у неї не завжди є час слідкувати за своїм харчуванням.

"Сподіваюся, що це такий період просто і він мине. Він мине і я трішки наберу. Я все собі дозволяю, я себе не обмежую, у мене просто іноді немає часу. Я не встигаю. Коли я втомлююсь, приїжджаю, мені не лізе. Я просто йду і лягаю спати", - поділилась артистка.

Alyosha (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Нагадаємо, у вересні цього року Олена Тополя повернулася в Україну із США, куди виїхала на початку повномасштабного вторгнення РФ з дітьми.

В інтерв’ю вона також зізналась, що перебування за кордоном було важким для неї, і вона часто не могла впоратися зі своїм емоційним станом.

"Ти читаєш ці новини, ти бачиш ці фотографії... Це все тебе занурює у холодну воду, у пекло. Іноді бували зриви, от ти тримаєшся, тримаєшся, а потім істерика, сльози. Це такий психологічний стан, над яким, у той момент, я нічого не могла зробити. Повірте, коли ти за кордоном, коли не хочеш жити там, де знаходишся — це набагато складніше, ніж жити тут, під обстрілами. Психологічно це таке пекло, в якому ти живеш кожну секунду, ти не належиш сам собі. Не знаєш своїх близьких, що з ними. Ти з ними спілкуєшся, але вони далеко, ти переживаєш", - сказала Олена.

 

Раніше Alyona Alyona згадала, як у дитинстві її булили батьки через зайву вагу.

Також Наталка Денисенко у сльозах поскаржилася на проблеми зі здоров’ям.

Читайте РБК-Україна в Google News
Alyoshaвесзвезды шоу-бизнеса