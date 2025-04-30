"Сплячий принц" у комі вже 20 років: рідні кинули виклик вироку лікарів і все ще вірять у диво

Халед бін Талал навчався у військовому училищі у Великій Британії і у 2005 році хлопець потрапив в страшну автомобільну аварію. Принц отримав важку черепно-мозкову травму і впав у кому. Відтоді він ні на що не реагує і не прокидається. Однак його рідні досі не дозволили вимкнути апарати.

18 квітня "сплячому принцу" виповнилося вже 36 років і зараз, майже через 20 років після страшної ДТП, його стан абсолютно не змінився. Він знаходиться у комі.

Халед бін Талал знаходиться під наглядом медичних працівників у медичному центрі короля Абдулазіза в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. Лікарі роблять все можливе, аби зберігати й надалі його життя.

Попри 20 років коми, його батьки, принц Халед бін Талал Аль Сауд та принцеса Ріма бінт Талал не втрачають надію та відмовляються відключати сина від апарату штучного дихання. Лікарі неодноразово пропонували батькам відпустити сина, але батьки не погоджуються.

"Якби Бог хотів, щоб син загинув у цій аварії, він би зараз був у могилі", - рішуче каже Аль-Сауд про свого сина.

Він відмовляється, бо віруюча людина, яка все ще сподівається, що син колись зможе повернутися до тями. Ріма бінт Талал каже, що й досі відчуває присутність сина і вважає, що в його душі все ще є життєва сила.

Відтоді, як принц знаходиться під наглядом лікарів, його стан жодного разу не змінився. У 2019 році було щось схоже на те, що принц ворухнув пальцем. Але після цього нічого не змінилося.

"Принц залишається на апараті штучної вентиляції легень та зонді для годування. Останні задокументовані рухи відбулися у 2019 році, коли, як повідомляється, він демонстрував ознаки обмеженої свідомості за допомогою невеликих жестів, таких як підняття пальця або легкий рух голови, хоча ці моменти не свідчили про повернення до свідомості", - повідомляє Roya news.

У 2025 році родина принца не давала коментарів і не надавала жодної інформації про його стан. Також вони не опублікували жодної заяви з нагоди дня народження принца. Однак увага у соціальних мережах знову викликала інтерес до цієї шокуючої історії. Багато людей вже 20 років думає про принц та молиться, щоб він прийшов до тями.

Халед бін Талал - член королівської родини Саудівської Аравії, а його прадід був засновником сучасної Саудівської Аравії.