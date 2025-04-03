Спливли нові деталі смерті Вела Кілмера: все набагато гірше, ніж здавалося

За словами його доньки Мерседес Кілмер, зірка "Бетмена" кілька років не вставав з ліжка - у нього був занепад сил після того, як він лікувався від раку. Цього року він уже кілька разів потрапляв до лікарні, а його стан істотно погіршився минулого тижня.

"Вел був дуже слабкий до кінця свого життя, і його смерть не була раптовою. Його здоров'я серйозно погіршилося минулого тижня, і його друзі та сім'я прийшли до Вела в лікарню за кілька днів до його смерті. Раніше цього року його вже госпіталізували", - ідеться в повідомленні.

Крім того, він не з'являвся на публіці вже близько 6 років, оскільки він дуже змінився зовні. Востаннє він був присутній на гала-вечорі Thespians Go Hollywood 2019 року разом зі своєю дочкою Мерседес.

Останнє відео в його блозі датоване 23 лютого, де актор одягає маску Бетмена. Однак, як сказано у ЗМІ, це старе відео. В останні роки свого життя він мав інший вигляд, а також практично повністю втратив голос.

Що відомо про хворобу Вела Кілмера

У 2014 році актор пройшов обстеження - у нього виявили пухлину. Пізніше стало відомо, що в нього рак гортані. У січні 2015 року Кілмера госпіталізували.

У 2017 році актор дав інтерв'ю, в якому повідомив, що вже два роки бореться з онкологією, пройшов декілька курсів хімієтерапії. Йому зробили операцію на трахеї, через що його голос став хрипким і з'явилася задишка.

Пізніше він практично втратив голос. Для того, щоб говорити, Вел Кілмер під'єднав електричну голосову коробку до своєї трахеї.

2021 року програмна компанія Sonantic цифровим чином намагалася відтворити голос Кілмера за допомогою технології штучного інтелекту та архівних аудіозаписів.

Зазначимо, що актор знявся більш ніж у 80 фільмах. Найвідоміші його ролі - у бойовику "Найкращий стрілець" з Томом Крузом, в образі музиканта Джима Моррісона у фільмі "Дорз", а також в образі Бетмена у фільмі "Бетмен назавжди".



Вел Кілмер (фото: Getty Images)