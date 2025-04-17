Спливли нові деталі смерті Мішель Трахтенберг - зірки серіалу "Баффі - винищувачка вампірів"

З'явилися нові деталі смерті Мішель Трахтенберг - 39-річної актриси, тіло якої було знайдено майже два місяці тому в Нью-Йорку.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на BBC .

Причина смерті Мішель Трахтенберг

За даними бюро судово-медичної експертизи Нью-Йорка, американська актриса померла природною смертю від ускладнень, викликаних діабетом.

Сім'я Мішель є ортодоксальними євреями, й вона заперечувала проти розтину, посилаючись на релігійні причини. Оскільки ознак злочину виявлено не було, судмедексперт не став відхиляти заперечення родичів.

Щоб визначити причину смерті, було проведено токсикологічні тести.

Що відомо про смерть Мішель Трахтенберг

Нагадаємо, зірку серіалів "Баффі - винищувачка вампірів" і "Пліткарка" було виявлено без ознак життя приблизно о 8:00 ранку в середу, 26 лютого, в престижному житловому комплексі One Columbus Place у Нью-Йорку (США).

У ЗМІ також повідомлялося, що раніше Трахтенберг перенесла операцію з трансплантації печінки. Тоді припускали, що смерть настала через ускладнення або відторгнення донорського органу.

У мережі шанувальники артистки звернули увагу, що на останніх фото вона сильно схудла. У зв'язку з цим деякі припускали, що вона могла стати жертвою наркотиків або алкоголю.



Мішель Трахтенберг (фото: instagram.com/michelletrachtenberg)

Що відомо про Мішель Трахтенберг

Трахтенберг - американська акторка кіно та озвучування, телеведуча. Вона народилася 1985 року в сім'ї іммігрантів: її батько був німцем, а мати - одеситкою, родом з України. Мішель трохи знала російську мову.

Популярність їй принесли зйомки 2000 року в серіалі "Баффі - винищувачка вампірів". У серіалі вона грала зведену сестру головної героїні, між якими були непрості стосунки.

Також знаковими ролями Трахтенберг були Джорджина Спаркс у серіалі "Пліткарка" і Дженні у фільмі "Євротур".



Мішель Трахтенберг (кадр із фільму)