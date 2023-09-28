Співробітниця McDonald's шокувала, як у фаст-фуді готують сніданки: вам цього ніколи не розкажуть

Як готують сніданки у "маку"

Відео в TikTok називається "Речі, про які McDonald's ніколи вам не розповість" і опублікувала його співробітниця мережі під ніком blexican_shay83.

За її словами, яйця, які продають як свіжі, вже готові до цього.

На відео жінка показала попередньо упаковану оброблену їжу, яка продається загорнутою в пластик, а не готується свіжою.

"Також ваші оладки (панкейки) не готують перед вами в кафе, а вони вже давно приготовлені. Їх просто розігрівають!" – повідомила американка.

Те саме стосується й інших продуктів на сніданок.

Що думають користувачі мережі з цього приводу

У коментарях до відео обурені користувачі відзначили, що потрібно просто перестати ходити в ресторани.