Співробітниця McDonald's шокувала, як у фаст-фуді готують сніданки: вам цього ніколи не розкажуть

У той час як у мережі з кожним днем стає все більше і більше викривачів McDonald's, з'явилося нове відео, яке докладно описує, як готуються сніданки в цій мережі швидкого харчування.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok співробітниці "маку" під ніком blexican_shay83.
Відео в TikTok називається "Речі, про які McDonald's ніколи вам не розповість" і опублікувала його співробітниця мережі під ніком blexican_shay83.
За її словами, яйця, які продають як свіжі, вже готові до цього.
На відео жінка показала попередньо упаковану оброблену їжу, яка продається загорнутою в пластик, а не готується свіжою.
"Також ваші оладки (панкейки) не готують перед вами в кафе, а вони вже давно приготовлені. Їх просто розігрівають!" – повідомила американка.
Те саме стосується й інших продуктів на сніданок.
У коментарях до відео обурені користувачі відзначили, що потрібно просто перестати ходити в ресторани.
@blexican_shay83
#screammovie #VozDosCriadores we hit 4.5M . #4million #viral #thingsyoudidntknow #mcdonalds original sound - Blexican
Нагадаємо, що екс-співробітник McDonald's назвав 2 продукти, які не можна замовляти.
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