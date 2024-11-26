У співака Буйнова, який хотів воювати на Донбасі, діагностували невиліковну хворобу: у якому він стані

У російського співака та актора, члена путінської партії "Єдина Росія", Олександра Буйнова, який багато років підтримує криваву політику Кремля, діагностували четверту стадію раку.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на повідомлення у Telegram-каналі SHOT.

Який діагноз у Буйнова

Буйнову поставили діагноз - рак передміхурової залози IV ступеня.

"Через погіршення стану у листопаді він був змушений відвідати стаціонар московської лікарні. 74-річному Олександру Миколайовичу призначили всі необхідні препарати та ліки на "екстренний випадок", якщо стане зовсім погано. Прописали також пити багато води та термічну дієту", - сказано у повідомленні каналу.

Зазначимо, що онкологічне захворювання у актора-путініста було діагностовано багато років тому, проте з 2011 року він перебував у ремісії. Йому вже робили операції та видаляли метастази. Однак зараз Буйнову надали паліативний статус.

У якому стані зараз Буйнов

Сам артист та його дружина вже встигли відреагувати на новину.

Олександр Буйнов у коментарі одному з росЗМІ зазначив, що у нього все добре, він продовжує виступати та будувати творчі плани, а про погіршення свого здоров'я дізнався із новин. Він не збирається зупиняти кар'єру та йти зі сцени.

Його дружина Олена Буйнова, яка, до речі, є продюсером артиста, також прокоментувала інформацію про його стан, зазначивши, що він щодня на роботі, а новина про паліативний статус - це вигадка.

"Придумувати зі свого запаленого мозку про іншу людину такі речі - це треба бути вже не людиною", - підсумувала вона.

Співак-путініст (фото: kino-teatr.ru)

Що Буйнов говорив про війну з Україною

Олександр Буйнов підтримав незаконну анексію Криму та частини Донецької та Луганської областей у 2014 році, неодноразово приїжджав туди зі своїми концертами.

У 2017 році відвідував окупований Донецьк і заявив там, що "закрив для себе Україну на багато років, поки там не зміниться влада".

У березні 2018 року він отримав заборону на в'їзд до України.

Він також підтримав російське вторгнення у 2022 році, брав участь у концертах у підтримку цього.

Більше того, він хотів брати активну участь у бойових діях як доброволець.

"Може можна мені щось там? Я ж лейтенант у запасі", - розповідав тоді він друзям.

Зокрема, звертався до знайомих, які вже були на передовій із цього приводу. Проте, зважаючи на все, 73-річного артиста відмовили від цієї ідеї.

18 березня 2022 року виступив у Палаці спорту "Ювілейний" на мітингу-концерті на честь роковин анексії Криму "Za Росію!".

У травні цього ж року виступив на концерті на честь Дня перемоги. На цьому ж заході засвітилася українка Наташа Корольова, яка мовчить про війну у рідній країні.

21 серпня 2022 року взяв участь у святковому концерті, присвяченому дню прапора Росії, який проводився в окупованому на той момент російськими військами Херсоні.

Олександр Буйнов (фото: kino-teatr.ru)