Співачка Адель осоромилася через сукню від бренду з РФ (фото)

Відома співачка Адель обурила фанів з усього світу. Артистка вийшла на сцену в сукні від російського бренду, що помітили у мережі.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис з Instagram Адель.
Днями співачка виступала у Лас-Вегасі, а згодом поділилася фото з концерту. І на першому ж кадрі Адель продемонструвала чорну сукню.
І виявилося, що співака вдягла річ від росіян. Сукню створив модний дім Валентина Юдашкіна. Сам модельєр помер минулого року, але до цього він не засудив війну та виявився путіністом.
За це, до речі, Юдашкіна навіть не допустили до Тижня моди у Парижі. Але це не зупинило Адель.
Мало того, що вона "вигуляла" російську сукню, так вона ще й "тегнула" бренд, ніби для реклами. Зазвичай зірки з такою кількістю підписників (у співачки їх понад 56 мільйонів) не залишають теги, адже комерційні інтеграції дуже недешеві.
Адель обурила фанів (скріншот)
Під дописом вже з'явилися коментарі від юзерів, які засудили вчинок Адель. Вони пишуть:
Позиція співачка і досі залишається невідомою. Вона не засудила дії Путіна на початку повномасштабної війни РФ проти України. Втім, на території країни-агресорки більше не виступає.
Минулого року вона "засвітилася" у сукні від українського бренду, що дуже тішило її фанів. Але Адель не висловлювалася про війну у публічному просторі.
Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, що гурт Quest Pistols виступив за кордоном з російськими піснями.
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