Співачка Адель осоромилася через сукню від бренду з РФ (фото)

Деталі скандалу

Днями співачка виступала у Лас-Вегасі, а згодом поділилася фото з концерту. І на першому ж кадрі Адель продемонструвала чорну сукню.

І виявилося, що співака вдягла річ від росіян. Сукню створив модний дім Валентина Юдашкіна. Сам модельєр помер минулого року, але до цього він не засудив війну та виявився путіністом.

За це, до речі, Юдашкіна навіть не допустили до Тижня моди у Парижі. Але це не зупинило Адель.

Мало того, що вона "вигуляла" російську сукню, так вона ще й "тегнула" бренд, ніби для реклами. Зазвичай зірки з такою кількістю підписників (у співачки їх понад 56 мільйонів) не залишають теги, адже комерційні інтеграції дуже недешеві.

Адель обурила фанів (скріншот)

Як реагує мережа

Під дописом вже з'явилися коментарі від юзерів, які засудили вчинок Адель. Вони пишуть:

"Сукня від дизайнера, який розробив форму армії РФ? Серйозно?"

"Російський дизайнер? Адель, ти одна з найкращих співачок, але ти розумієш, що ти підтримуєш, одягаючи цю сукню?

"Одяг від росіян, що вбивають українців? Браво!"

"Лол, російський бренд? З тобою все гаразд?"

"Так ви підтримуєте російського дизайнера, який також путініст? Гроші за сукні, які він продає після того, як ви його популяризуєте, підуть на вбивство невинних українців"

"Ти в порядку, Адель? Я бачу, що людяність вже не в моді"

"Маючи можливість одягнути практично будь-який бренд у світі, обрати Юдашкіна".

Чи засудила Адель війну

Позиція співачка і досі залишається невідомою. Вона не засудила дії Путіна на початку повномасштабної війни РФ проти України. Втім, на території країни-агресорки більше не виступає.

Минулого року вона "засвітилася" у сукні від українського бренду, що дуже тішило її фанів. Але Адель не висловлювалася про війну у публічному просторі.