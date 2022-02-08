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Список всех номинантов на Оскар 2022: кому букмекеры прогнозируют победу

Автор: Анна Шиканова

Академия кинематографических искусств и наук объявила номинантов главной кинопремии Оскар. 94 церемония награждения состоится ночью 27 марта.

Больше всего номинаций у фильма "Власть пса", в котором сыграл Бенедикт Камбербетч. Этот фильм представлен сразу в 10 номинациях.

Полный список претендентов на Оскар 2022 – читайте ниже.

Лучший фильм

  • "Белфаст"
  • "Кода"
  • "Не смотрите вверх"
  • "Сядь за руль моего авто"
  • "Дюна"
  • "Король Ричард"
  • "Лакричная пицца"
  • "Аллея ужасов"
  • "Власть пса"
  • "Вестсайдская история"

Лучший режиссер

  • Кеннет Брана - "Белфаст"
  • Рюскэ Хамагучи - "Сядь за руль моего авто"
  • Пол Томас Андерсон - "Лакричная пицца"
  • Джейн Кэмпион - "Власть пса"
  • Стивен Спилберг - "Вестсайдская история"

"Не смотри наверх"

Лучшая актриса

  • Джессика Честейн - "Глаза Тамми Фэй"
  • Оливия Коулман - "Незнакомая дочь"
  • Пенелопа Крус - "Параллельные матери"
  • Николь Кидман - "Быть Рикардо"
  • Кристен Стюарт - "Спенсер"

Лучший актер

  • Хавьер Бардем - "Быть Рикардо"
  • Бенедикт Камбербетч - "Власть пса"
  • Эндрю Гафрилд - "Тик, тик, бум"
  • Уилл Смит - "Король Ричард"
  • Дензел Вашингтон - "Трагедия Макбета"

"Власть пса"

Лучшая актриса второго плана

  • Джесси Бакли - "Незнакомая дочь"
  • Ариана ДеБоз - "Вестсайдская история"
  • Джуди Денч - "Белфаст"
  • Кирстен Данст - "Власть пса"
  • Онжаню Эллис - "Король Ричард"

Лучший актер второго плана

  • Киран Хайндс - "Белфаст"
  • Трой Котсур - "Кода"
  • Джесси Племенс - "Власть пса"
  • Дж. К. Симмонс - "Быть Рикардо"
  • Коди Смит-Макфи - "Власть пса"

"Вестсайдская история"

Лучший международный фильм

  • "Сядь за руль моего авто" - Япония
  • "Побег" - Дания
  • "Рука Бога" - Италия
  • "Лунана: Як в красной комнате" - Бутан
  • "Худший человек на Земле" - Норвегия

Лучший анимационный фильм

  • "Энканто"
  • "Побег"
  • "Лука"
  • "Митчеллы против машин"
  • "Райя и последний дракон"

"Энканто"

Лучшая операторская работа

  • "Дюна"
  • "Аллея ужасов"
  • "Власть пса"
  • "Трагедия Макбета"
  • "Вестсайдская история"

Лучший саундтрек

  • "Не смотрите вверх"
  • "Дюна"
  • "Энкато"
  • "Параллельные матери"
  • "Власть пса"

"Белфаст"

Лучшая песня

  • Be Alive - "Король Ричард"
  • Dos Oroguitas - "Энканто"
  • Down To Joy - "Белфаст"
  • No Time To Die - "007: Не время умирать"
  • Somehow You Do - "Четыре хороших дня"

Лучшие костюмы

  • "Круэлла"
  • "Сирано"
  • "Дюна"
  • "Аллея ужасов"
  • "Вестсайдская история"

"Быть Рикардо"

Лучшие визуальные эффекты

  • "Дюна"
  • "Главный герой"
  • "007: Не время умирать"
  • "Шан-Чи и легенда десяти колец"
  • "Человек-пук: Нет пути домой"

Лучший оригинальный сценарий

  • "Белфаст"
  • "Не смотрите вверх"
  • "Король Ричард"
  • "Лакричная пицца"
  • "Худший человек на Земле"

Лучший анимационный короткометражный фильм

  • "Дела искусства"
  • "Бестия"
  • "Боксбалет"
  • "Робин Бобин"
  • "Стеклоочиститель"

Лучший игровой короткометражный фильм

  • "Ала Качуу – Бери и беги"
  • "Платье"
  • "Долгое прощание"
  • "В моих мыслях"
  • "Пожалуйста, держись"

Лучший документальный короткометражный фильм

  • "Выразительный"
  • "Проводи меня домой"
  • "Королева баскетбола"
  • "Три песни для Беназир"
  • "Когда мы были хулиганами"

Лучший документальный фильм

  • "Вознесение"
  • "Аттика"
  • "Убегать"
  • "Лето души"
  • "Писать огнем"

Прогноз букмекеров на Оскар 2022

Дважды номинированный на Оскар за лучшую мужскую роль ("Али" в 2002 году и "В погоне за счастьем" в 2007 году) Уилл Смит считается фаворитом среди букмекеров и в этом году благодаря роли отца Серены и Винус Уильямс в биографическом фильме "Король Ричард".

Однако эксперты не списывают со счетов также Бенедикта Камбербетча ("Власть пса") и Эндрю Гарфилда ("Тик-да, бум!").

Тем более что букмекеры прогнозируют "Власти пса" главную статуэтку. На пятки этому творению Netflix наступают фильмы "Белфаст" и "Вестсайдская история".

К слову, режиссер "Власти пса" Джейн Кэмпион также в лидерах прогнозистов.

Гонка за лучшую женскую роль будет проходить между двумя актрисами, уже имеющими в своем активе желанные статуэтки Гильдии - Оливией Колман ("Потерянная дочь") и Николь Кидман ("Быть Рикардо").

Тема Билли Айлиш из "007: Не время умирать", скорее всего, одержит победу в номинации "Лучший саундтрек". Это даст франшизе о Джеймсе Бонде третью победу в этой категории за последние девять лет.

Анимационная драма "Побег" режиссера Йонаса Поэра Расмуссена наверняка станет лучшей в категории документальных фильмов.

А лучшим международным фильмом, считают букмекеры, станет японская лента "Сядь за руль моей машины", которая является экранизацией рассказа Харуки Мураками.

Напомним, ранее мы писали о том, что объявлены все претенденты на антипремию Золотая Малина и для Брюса Уиллиса даже создали отдельную номинацию.

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Оскаркинопремия