Список всех номинантов на Оскар 2022: кому букмекеры прогнозируют победу

Лучший фильм
- "Белфаст"
- "Кода"
- "Не смотрите вверх"
- "Сядь за руль моего авто"
- "Дюна"
- "Король Ричард"
- "Лакричная пицца"
- "Аллея ужасов"
- "Власть пса"
- "Вестсайдская история"
Лучший режиссер
- Кеннет Брана - "Белфаст"
- Рюскэ Хамагучи - "Сядь за руль моего авто"
- Пол Томас Андерсон - "Лакричная пицца"
- Джейн Кэмпион - "Власть пса"
- Стивен Спилберг - "Вестсайдская история"
"Не смотри наверх"
Лучшая актриса
- Джессика Честейн - "Глаза Тамми Фэй"
- Оливия Коулман - "Незнакомая дочь"
- Пенелопа Крус - "Параллельные матери"
- Николь Кидман - "Быть Рикардо"
- Кристен Стюарт - "Спенсер"
Лучший актер
- Хавьер Бардем - "Быть Рикардо"
- Бенедикт Камбербетч - "Власть пса"
- Эндрю Гафрилд - "Тик, тик, бум"
- Уилл Смит - "Король Ричард"
- Дензел Вашингтон - "Трагедия Макбета"
"Власть пса"
Лучшая актриса второго плана
- Джесси Бакли - "Незнакомая дочь"
- Ариана ДеБоз - "Вестсайдская история"
- Джуди Денч - "Белфаст"
- Кирстен Данст - "Власть пса"
- Онжаню Эллис - "Король Ричард"
Лучший актер второго плана
- Киран Хайндс - "Белфаст"
- Трой Котсур - "Кода"
- Джесси Племенс - "Власть пса"
- Дж. К. Симмонс - "Быть Рикардо"
- Коди Смит-Макфи - "Власть пса"
"Вестсайдская история"
Лучший международный фильм
- "Сядь за руль моего авто" - Япония
- "Побег" - Дания
- "Рука Бога" - Италия
- "Лунана: Як в красной комнате" - Бутан
- "Худший человек на Земле" - Норвегия
Лучший анимационный фильм
- "Энканто"
- "Побег"
- "Лука"
- "Митчеллы против машин"
- "Райя и последний дракон"
"Энканто"
Лучшая операторская работа
- "Дюна"
- "Аллея ужасов"
- "Власть пса"
- "Трагедия Макбета"
- "Вестсайдская история"
Лучший саундтрек
- "Не смотрите вверх"
- "Дюна"
- "Энкато"
- "Параллельные матери"
- "Власть пса"
"Белфаст"
Лучшая песня
- Be Alive - "Король Ричард"
- Dos Oroguitas - "Энканто"
- Down To Joy - "Белфаст"
- No Time To Die - "007: Не время умирать"
- Somehow You Do - "Четыре хороших дня"
Лучшие костюмы
- "Круэлла"
- "Сирано"
- "Дюна"
- "Аллея ужасов"
- "Вестсайдская история"
"Быть Рикардо"
Лучшие визуальные эффекты
- "Дюна"
- "Главный герой"
- "007: Не время умирать"
- "Шан-Чи и легенда десяти колец"
- "Человек-пук: Нет пути домой"
Лучший оригинальный сценарий
- "Белфаст"
- "Не смотрите вверх"
- "Король Ричард"
- "Лакричная пицца"
- "Худший человек на Земле"
Лучший анимационный короткометражный фильм
- "Дела искусства"
- "Бестия"
- "Боксбалет"
- "Робин Бобин"
- "Стеклоочиститель"
Лучший игровой короткометражный фильм
- "Ала Качуу – Бери и беги"
- "Платье"
- "Долгое прощание"
- "В моих мыслях"
- "Пожалуйста, держись"
Лучший документальный короткометражный фильм
- "Выразительный"
- "Проводи меня домой"
- "Королева баскетбола"
- "Три песни для Беназир"
- "Когда мы были хулиганами"
Лучший документальный фильм
- "Вознесение"
- "Аттика"
- "Убегать"
- "Лето души"
- "Писать огнем"
Прогноз букмекеров на Оскар 2022
Дважды номинированный на Оскар за лучшую мужскую роль ("Али" в 2002 году и "В погоне за счастьем" в 2007 году) Уилл Смит считается фаворитом среди букмекеров и в этом году благодаря роли отца Серены и Винус Уильямс в биографическом фильме "Король Ричард".
Однако эксперты не списывают со счетов также Бенедикта Камбербетча ("Власть пса") и Эндрю Гарфилда ("Тик-да, бум!").
Тем более что букмекеры прогнозируют "Власти пса" главную статуэтку. На пятки этому творению Netflix наступают фильмы "Белфаст" и "Вестсайдская история".
К слову, режиссер "Власти пса" Джейн Кэмпион также в лидерах прогнозистов.
Гонка за лучшую женскую роль будет проходить между двумя актрисами, уже имеющими в своем активе желанные статуэтки Гильдии - Оливией Колман ("Потерянная дочь") и Николь Кидман ("Быть Рикардо").
Тема Билли Айлиш из "007: Не время умирать", скорее всего, одержит победу в номинации "Лучший саундтрек". Это даст франшизе о Джеймсе Бонде третью победу в этой категории за последние девять лет.
Анимационная драма "Побег" режиссера Йонаса Поэра Расмуссена наверняка станет лучшей в категории документальных фильмов.
А лучшим международным фильмом, считают букмекеры, станет японская лента "Сядь за руль моей машины", которая является экранизацией рассказа Харуки Мураками.