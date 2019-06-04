Спишут на малолетку: новая версия убийства ребенка полицейскими "взорвала" сеть

Убийство полицейскими пятилетнего Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком, которого застрелили 31 мая обростает новыми версиями. Согласно последним данным, совершить фатальный выстрел мог 14-летний сын фигуранта дела Владимира Петровца, сообщает РБК-Украина. Украинцы в соцсетях шокированы подобным поворотом расследования, они считают подобную версию попыткой замять дело.

Дело в том, что в доме подозреваемого, где в пятницу "культурно отдыхали" сотрудники патрульной полиции - Иван Приходько и Владимир Петровец, находился и 14-летний сын последнего.

Убийство ребенка полицейскими (Иван Приходько в суде, фото: РБК-Украина)

Ныне следствие проверяет новую версию произошедшего. К тому же, оружие, из которого убили мальчика, до сих пор не нашли - оно пропало с места преступления.

Напомним, старшего сержанта Петровца и лейтенанта Приходько сегодня арестовали на два месяца без права внесения залога. Им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение за умышленное убийство малолетнего ребенка совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Подозреваемые свою вину не призают.

Убийство ребенка полицейскими (Владимир Петровец, фото: РБК-Украина)

Пользователи сети шокированы неожиданной и странной версией следствия. В комментариях они предполагают, что начался "слив дела".

Скоро напишут, что мальчик сам застрелился.

А на соседней лавочке бомж сидел, может, он выстрелил.

А у мусо*ов есть хорошая "уловка" - нет ствола, нет и преступления! Могут конечно провести экспертизу, и доказать, что ребенок сам застрелился!

Пуля в голове ребенка была выпущена из пистолета пьяного полицейского. Какие могут быть дебаты?

Сейчас спишут на малолетку и концы в воду…

Ну да, на несовершеннолетнего все спишут. Посадят за хулиганство или вообще дадут условно. Все класс!

Яйца зажмите им между дверью, они скажут где оружие!

Нет оружия - нет дела.

Убийство ребенка полицейскими (скрин: facebook.com)

Также в соцсетях в недоумении от того, что Владимир Петровец пытается перевести стрелки на собственного несовершеннолетнего сына.

Одним словом полицай. Заложил сына, а самому признать вину слабо. Павлик Морозов отдыхает.

Уже мусор*я бодяжит, чтобы от ответствености уйти и орден получить! И по сему убиенный отстреливался, но ментовский сынок опередил.

На своего ребенка скинул? Это жесть! Бывает наоборот, когда отец берет вину на себя, чтоб ребенка не посадили, а здесь наоборот.

Сын еще не подсудный. Пусть за пьяного папашу отдувается, а папка и дальше будет стрелять по пьяни.

Убийство ребенка полицейскими (скрин: facebook.com)

Украинцы также требуют пожизненного заключения и даже смертной казни для фигурантов громкого дела.

Рострелять в голову обоих.

Дайте ему пистолет с одним патроном, пусть застрелится.

Посадить обох в камеру, и дать по одному патрону, и пусть сами решают что делать... Как там называется - честь офицера... А здесь будет честь мента.

Убийство ребенка полицейскими (скрин: facebook.com)

Все преступники, совершившие преступления против детей прежде всего должны быть кастрированы (мужчины) и стерилизованны (женщины).

Уволить всех, кто допустил, чтобы в нерабочее время эти уроды были пьяные с оружием. А этот биомусор посадить надолго.

Казнить. Боженька дал человеку жизнь и только Боженька может ее забрать. Убил сознательно человека, и такому человеку нечего на нашей земле жить.

К слову, в полиции изначально пытались скрыть реальные события, которые произошли в день ранения мальчика. Правоохранители выдвигали три разные версии трагедии, начиная от того, что ребенок упал и ударился об камень.

Также мы писали о том, что всплыли вопиющие факты из биографии обоих сотрудников правоохранительных органов.

Напомним, ранее сообщалось, что под МВД убрали игрушки и свечи, которые вчера принесли под здание министерства активисты в память о погибшем пятилетнем Кирилле.