Не спішіть ковтати антибіотики! Як правильно лікувати ангіну

Як проявляється ангіна

Гострий тонзиліт, або в просторіччі ангіна, проявляється, в першу чергу, гострим болем у горлі.

Основні симптоми включають:

біль у горлі, що супроводжується утрудненим ковтанням,

збільшення лімфатичних вузлів шиї,

наліт на мигдаликах,

підвищення температури тіла.

Лікування ангіни

Гострий тонзиліт зазвичай має вірусне походження, але в деяких випадках - бактерійне.

Щоб зрозуміти, яка природа хвороби, треба пройти спеціальний тест. У цьому допоможе швидкий "Cito test для діагностики стрептококової ангіни".

Якщо результат позитивний, лікар може призначити вам антибіотики. Зазвичай, це препарати пеніцилінової групи.

А от вірусний тонзиліт має тільки симптоматичне лікування. Бактерійний тонзиліт лікується виключно антибіотиками за призначенням лікаря.