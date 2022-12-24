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Не спішіть ковтати антибіотики! Як правильно лікувати ангіну

Ангіна не лікується такими ліками (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Багато хто при перших проявах ангіни починає спустошувати запаси антибіотиків. Але, перш ніж це зробити, варто сходити в аптеку за спеціальним тестом.

Про це розповіла в Instagram доктор Катерина Горон.

Як проявляється ангіна

Гострий тонзиліт, або в просторіччі ангіна, проявляється, в першу чергу, гострим болем у горлі.

Основні симптоми включають:

  • біль у горлі, що супроводжується утрудненим ковтанням,
  • збільшення лімфатичних вузлів шиї,
  • наліт на мигдаликах,
  • підвищення температури тіла.

Лікування ангіни

Гострий тонзиліт зазвичай має вірусне походження, але в деяких випадках - бактерійне.

Щоб зрозуміти, яка природа хвороби, треба пройти спеціальний тест. У цьому допоможе швидкий "Cito test для діагностики стрептококової ангіни".

Якщо результат позитивний, лікар може призначити вам антибіотики. Зазвичай, це препарати пеніцилінової групи.

А от вірусний тонзиліт має тільки симптоматичне лікування. Бактерійний тонзиліт лікується виключно антибіотиками за призначенням лікаря.

Раніше ми писали про фуфломіцини, які пачками продають в аптеках.

Також читайте, при яких симптомах не можна робити інгаляцію.

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