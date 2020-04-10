Спи спокойно, герой! В бою за Украину погиб воин с позывным "Леший" (фото)

На Донбассе погиб военный ВСУ из 93-й омбр "Холодный Яр" Алексей Куприков с позывным "Леший" - боец 9 апреля получил множественные осколочные ранения, ставшие для него фатальными. 49-летний солдат, механик-водитель механизированного батальона погиб в бою с оккупантами на фронте в Луганской области в окрестностях Крымского.

К сожалению, средства защиты воина не спасли, рассказали побратимы.

"Он отличался от большинства степенностью и взвешенностью. Ведь часто бывает, что люди после учебки жалуются: меня, мол, ничему не научили, поэтому я ничего не умею. Леша же, наоборот, даже если чего-то и не знал, основательно и благоразумно пытался понять в деталях, как что работает, как лучше починить технику. И у него это очень хорошо получалось. Был спокойный, рассудительный, заинтересован в своей работе. С ним было легко служить. Очень жаль терять таких людей... Мы глубоко сочувствуем родным, близким и друзьям Алексея. Его гибель - большая потеря для нас! Спи спокойно, Герой!", - рассказали в подразделении, говорится в сообщении 93 омбр на странице в Facebook.

Алексей Куприков родился 13 января 1971 года. Жил в поселке городского типа Черкасское Новомосковского района под Днепром.

На фронт отправился после гибели на Донбассе своего близкого друга. В ноябре 2018-го он подписал контракт и стал бойцом 93 омбр ВСУ. Сначала был стрелком-помощником гранатометчика, затем решил стать механиком-водителем.

У "Лешего" осталась гражданская жена, 19-летний сын, мама и родная сестра, также служит в 93-й бригаде.

Воин ВСУ Алексей Куприков с позывным "Леший" (Фото: facebook.com/93OMBr)

Ранее сообщалось, что 9 апреля на на Донбассе в зоне ООС в результате обстрелов боевиков из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия были ранены двое украинских военных.

Также в этот день интервенты обстреляли жилые дома в населенном пункте Хутор Вольный. Один из снарядов от АГС-17 разорвался во дворе местной жительницы.