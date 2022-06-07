Специфический симптом рака печени, проявляющийся расстройством желудка: как не пропустить

Рак печени является одним из самых опасных, ведь входит в тройку причин смерти от онкологии (после рака легких и кишечника). Как и с другими типами онкозаболеваний, своевременная диагностика повышает шансы на успешное лечение.
Какие симптомы рака печени являются специфическими - читайте ниже в нашем материале.
Как пишет Daily Express, болезнь может вызвать "шишку" в правой части желудка. Это может повлиять на ваше пищеварение, что приведет к боли в верхней правой части живота".
Исследователи говорят, что развитие онкологии может вызвать тяжесть и "отек желудка", независимо от того, сколько пищи вы съели.
И это может быть связано с двумя причинами: или печень увеличивается от растущего рака и вызывает "отек в правой части живота", или рак повышает давление в печени, заставляя кровь возвращаться в сосуды.
С большей вероятностью заболеть раком печени могут:
Ранее мы писали про пищевую привычку, которая может привести к раку.
Также сообщалось про ранние признаки рака кишечника, которые можно не заметить.